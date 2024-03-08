Франція збільшує контингент своїх військ біля України

Також Париж перекине у Східну Європу додаткові танки.

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Франція перекидає свої війська поближче до України / Колаж Главреда, фото: nato.int, president.gov.ua

У рамках маневрів Альянсу весною 2025 року Франція збільшить контингент своїх військ у Румунії до 4 тисяч солдатів і 50 танків. Додатково в країну перекинуть ще 37 танків Leclerc, зауважує Defense Express.

Наразі у Румунії розміщено 750 бійців, у розпорядженні яких знаходиться 13 танків Leclerc.

Крім того, французький контингент має певну кількість САУ CAESAR та реактивних систем M270 LRU, бронемашин VBCI та VAB в інженерній версії та інше супутнє озброєння та обладнання.

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Для проведення навчань-2025 потрібно ще буде внести зміни до румунського законодавства, яке наразі обмежує проведення настільки масштабних міжнародних військових заходів на території країни. На це в румунських законотворців є близько року.

На даний момент на базі в румунському селі Чинку повним ходом триває будівництво, оскільки необхідно підготувати всю потрібну інфраструктуру для прийому великої кількості солдат і техніки, пояснюють експерти.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

"Червоних ліній більше немає"

Французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі з лідерами партій заявив, що в допомозі Україні більше немає "червоних ліній". Це, за даними Le Monde, політиків стурбувало.

Французький політик - представник Комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель - на тлі зустрічі з Макроном додав, що позиція Франції щодо України "змінилася".

"Червоних ліній більше немає, обмежень більше немає", - сказав Руссель.

Як розповіла голова французької Партії Зелених Марін Тондельє, глава держави пояснив, що "оскільки ми стикаємося з Володимиром Путіним, який, вочевидь, не має жодних обмежень", "встановлювати обмеження самим", "інтерналізувати обмеження" означало б "дати йому порівняльну перевагу". Вона також сказала, що "надзвичайно тривожно бачити, як президент Франції пояснює комусь, хто має ядерну зброю, яку ми самі маємо, що ми маємо показати, що в нас немає жодних обмежень".

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