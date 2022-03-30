"Люди корм собачий їли, щоб вижити": біженці з Маріуполя розповіли про пекло, яке пережили

Біженці розповіли, як окупанти знущалися над людьми.
Біженці з Маріуполя, які приїхали на Західну Україну, розповіли, яке пекло їм довелося пережити в рідному місті.
За словами евакуйованих людей, в Маріуполі відбуваються справжні звірства. Окупанти облаштували свої блокпости, а українцям доводилося тікати без речей.
"Ми сиділи в підвалі близько двох тижнів, напевно. Їжа була, ми готували на багатті. Потім закінчувалася вода. У нас в підвалі ще залишилися діти місячного віку, двійнята. Тобто там жах, там пекло просто", - каже мешканка Маріуполя Єлизавета.
Люди кажуть, що деякі їхні родичі залишилися в Маріуполі, проте з ними немає зв'язку. Чи живі вони - невідомо.
"У місті немає зв'язку, газу, світла і води. Також немає їжі. Люди там корм собачий їли, щоб вижити", - каже місцева мешканка Вікторія.
Біженці розповіли, як окупанти знущалися над людьми.
"Люди вийшли, у дворах готують - чоловік і жінка з нашого під'їзду. Жінці перебили ногу, а чоловікові перебили стегно. Лікарні не працюють, лікарні підірвали. Пологи приймають в підвалах. Двійня народилася в підвалі", - каже мешканка Маріуполя Ганна.
Люди розповідають, що померлих внаслідок обстрілів окупантів, ховають просто у дворах будинків.
Жителям Маріуполя доводилося тікати з міста під час обстрілів. Крім того, окупанти розстрілюють автомобілі з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.
Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.
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