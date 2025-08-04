Удар українського дрона в нафтове серце РФ: чим загрожує зупинка ключового заводу

Російський нафтозавод призупинив переробку нафти після удару безпілотників ЗСУ

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Українські дрони зупинили Новокуйбишевський НПЗ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

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Атака дронів зупинила роботу Новокуйбишевського НПЗ

Пошкоджено головну установку переробки нафти – КДУ-11

Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть", з 2 серпня призупинив первинну переробку нафти через атаку українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два обізнані джерела, які побажали залишитися анонімними.

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Пошкоджена ключова установка КДУ-11

За словами співрозмовників агентства, внаслідок атаки була виведена з ладу головна установка первинної переробки нафти – КДУ-11. Завод має дві такі установки: КДУ-11 потужністю 18 900 тонн на добу і КДУ-9 на 4 700 тонн. При цьому КДУ-9 планувалося зупинити у серпні для капітального ремонту, який триватиме орієнтовно до вересня.

Reuters зазначає, що до атаки підприємство переробляло близько 18 000 тонн сирої нафти щодня.

"Минулого року завод переробив 5,74 млн тонн нафти, виробив 1,10 млн тонн автомобільних бензинів, 1,64 млн тонн дизельного палива і 1,27 млн тонн мазуту, згідно з даними галузевих джерел", – пише агентство.

Значення заводу для "Роснефти" та військової галузі

Новокуйбишевський НПЗ вважається найпотужнішим серед підприємств самарської групи "Роснефти". Його річна проєктна потужність становить 8,8 млн тонн. Завод також виготовляє пальне для російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

НПЗ в РФ/ Главред: інфографіка

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Як повідомляв Главред, у ніч проти 2 серпня українські сили здійснили низку вдалих ударів по об’єктах російської нафтопереробної та оборонної промисловості.

Нещодавно дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області. Цей вузол розташований у місті Сальськ. Через нього російські війська перекидають зброю та особовий склад на фронт.

Раніше також дрони атакували радіозавод у російській Пензі. Близько першої години ночі 31 липня в Пензенській області було оголошено про небезпеку через безпілотники.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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