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РФ накопичить 700 тис. солдатів: на якому напрямку Росія хоче піти у новий наступ

Альона Вороніна
4 серпня 2025, 18:06
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Перемир’я в Україні було б вигідним Путіну, але його тактика зовсім інша – постійний тиск та наступ. Він не може зупинитися.
РФ накопичить 700 тис. солдатів: на якому напрямку Росія хоче піти у новий наступ
На якому напрямку Росія хоче піти у новий наступ/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін з відео

Основні тези Коваленка:

  • Перспектив перемир’я в Україні немає взагалі
  • Якщо раптом в Україні буде встановлене перемир’я, то вірогідність вторгнення РФ в країни НАТО зросте

Перспектив перемир’я в Україні зараз немає взагалі. Проте якщо раптом перемир’я буде встановлене, то вірогідність вторгнення країни-агресорки Росії в країни НАТО зросте на порядок. Адже РФ перестане зазнавати людських і механізованих втрат, і цей ресурс почне накопичуватися.

Таку думку військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів Главреду. Він зазначив, що щомісяця Росія мобілізує 30-40 тисяч осіб. І приблизно стільки ж російських окупантів гине в Україні щомісяця. Якщо цих втрат у РФ не буде, то людський ресурс в країні-агресорці почне накопичуватися, і за півроку перемир’я Росія матиме 180-240 тисяч вояків.

відео дня

"Навіть мобілізація не знадобиться. А якщо РФ почне мобілізацію, то буде ще +500 тисяч. І з мобілізацією за півроку РФ зможе накопичити більше 700 тисяч осіб. Зараз угруповання російських окупаційних військ в Україні налічує 700 тисяч осіб. Росіяни зможуть ці 700 тисяч лишити в Україні, а інші 700 тисяч, накопичених та мобілізованих людей, розділити і на країни Балтії, і на Фінляндію", – зазначає Коваленко.

Також експерт зазначив, що, якщо говорити про військової техніку, то артилерії у Росії зараз достатньо. Зменшення втрат по танках і ББМ, яке спостерігалося останнім часом, пов’язано виключно зі зменшенням техніки у Росії.

"В середньому протягом останніх трьох місяців росіяни втрачали 120-130 танків щомісяця, раніше – 250-300 танків. В разі перемир’я ці танки не втрачатимуться, тож за півроку в РФ накопичиться 600-900 танків. Так, це будуть старі та відновлені танки, лише певна кількість буде зроблена з нуля. Але 600-900 танків буде достатньо для прориву Сувальського коридору", – каже Коваленко.

За словами оглядача, перемир’я було б вигідним Путіну, але його тактика зовсім інша – постійний тиск та наступ.

"Він не може зупинитися. Хоча логічно і раціонально було б зупинитися, накопичити ресурси і почати операцію з новою силою, за новими напрямками та на нових фронтах. Але Путін не може гаяти час ні в Україні, ні в Європі", – підсумував він.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, коли може початися російське вторгнення в країни Європи, чому для цього Путін не зупинятиме війну в України, а також які наслідки матиме війна Росії і НАТО:

Можливе вторгнення РФ у країни НАТО – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Росія буде готова протистояти Заходу у 2027 році – у Польщі б'ють тривогу. У Польщі серйозно сприймають потенційну загрозу нападу.

Також раніше повідомлялося, що Росія готується до великої війни, Буданов розкрив деталі. Росія розгорнула масштабну програму підготовки.

Нагадаємо, РФ готується до нової війни – Коваленко назвав два тривожні сигнали. За словами експерта, загроза з боку РФ зберігається як для країн Скандинавії, так і для країн Балтії, а також Польщі.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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