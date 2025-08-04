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Грозові зливи витиснуть спеку: коли в Україні зміниться погода

Ангеліна Підвисоцька
4 серпня 2025, 19:47
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Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 5 серпня
  • Коли температура повітря підвищиться до +36 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 5 серпня буде теплою та переважно без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, центральних, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 5 серпня в Україні температура повітря підвищиться до 24-29 градусів тепла. На півдні буде найтепліше - 30-34 градуси тепла.

Подекуди пройдуть дощі з грозами. Вони очікуються у західних, Житомирській та Вінницькій областях. 6 червня дощів побільшає на заході, півночі та у центральних областях.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 5 серпня

В Україні 5 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-34°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°. В Карпатах невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман; температура вночі 8-13°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 5 серпня в Україні буде місцями тепла погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+36 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+26 градусів.

Погода в Украине 5 июля
Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / meteoprog

Погода 5 серпня у Києві

У Києві 5 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Киеве на две недели
Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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