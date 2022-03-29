Відступати або скласти зброю: Путін назвав умову "вирішення важкої ситуації" в Маріуполі

Путін / Reuters

Президент Франції Емануель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели телефонні переговори 29 березня.

Глава Кремля назвав свої умови "вирішення" важкої ситуації в Маріуполі, повідомляє пресслужба Кремля.

Під час переговорів в Макроном Путін заявив, що Росія нібито надає невідкладну допомогу для забезпечення евакуації цивільних осіб з Маріуполя.

Також він зазначив, що для "вирішення" важкої гуманітарної ситуації необхідно, щоб українські захисники нібито склали зброю.

"Президент Росії детально інформував про вжиті російськими військовими заходи з надання невідкладної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації цивільних осіб, у тому числі з Маріуполя. Підкреслено, що для вирішення важкої гуманітарної ситуації в цьому місті українські військовослужбовці повинні припинити опір і скласти зброю", - пише пресслужба Кремля.

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Нагадаємо, Українка, якій в 2014 році довелося покинути рідний Донецьк, тепер змушена була виїхати з Маріуполя. Їй вдалося врятувати 100 людей.

А Українка з Маріуполя вижила під час російської бомбардування драмтеатру, і змогла дійти до порівняно безпечного Бердянська пішки.

Окупанти насильно вивозять людей з Маріуполя

Орієнтовно 30 тисяч маріупольців окупанти насильно вивезли до Росії.

Досі в облозі без будь-яких засобів до виживання залишаються 170 тисяч осіб.

"Скільки насправді людей в місті вбила Росія, зараз підрахувати неможливо. Адже тривають запеклі бої", - сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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