Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Росія оголосила про вихід із мораторію та звинуватила США у розміщенні ракет середньої та меншої дальності.

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Окупанти використовують старе розгортання ракет як інструмент для нової пропагандистської кампанії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Росія скасувала мораторій на ракети середньої дальності

РФ звинувачує США у розгортанні таких ракет в інших регіонах

Російська Федерація заявила про вихід з мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Водночас, за словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка, ця заява є лише формальністю, адже відповідне озброєння вже давно присутнє, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна.

Заяви МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що більше не вважають себе пов’язаними з мораторієм, оскільки, за їх словами, "російські ініціативи не зустріли взаємності".

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"США та їхні союзники не тільки відкрито окреслили плани щодо розміщення американських наземних РСМД (ракет середньої та малої дальності) у різних регіонах, а й уже значно просунулися у практичній реалізації своїх намірів", — заявили у МЗС РФ.

Також у російському відомстві зазначили, що рішення про розгортання подібних ракет ухвалюватимуть "на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних РСМД наземного базування, а також загального розвитку ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності".

Це пропаганда

Водночас Андрій Коваленко наголосив, що йдеться радше про пропагандистську маніпуляцію.

"Іскандери вже тоді опинились у Криму. Тепер це подають як "відповідь" на "західну ескалацію" і допомогу Україні, але сенс суто пропагандистський", — написав він.

За словами Коваленка, ракети було розміщено ще у 2019 році, після того як США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) через порушення з боку Росії.

"Таке рішення окупантів нічого не змінить у балансі сил, хіба що Москва зможе далі лякати "Орєшніком" у Білорусі", — додав Коваленко.

Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка

Голова Центру протидії дезінформації звертає увагу на суперечливі заяви Володимира Путіна щодо ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік".

За словами Коваленка, хоча російський лідер оголосив про запуск серійного виробництва цієї ракети, він навмисно замовчує про невдалі випробування. Зокрема, другий пуск "Орєшніка" не вдався, і ракета не змогла виконати польот, що ставить під сумнів реальні можливості цього комплексу.

Таким чином, заяви Кремля радше мають пропагандистський характер, ніж відображають реальний стан справ у російській військовій техніці.

Ракета "Орешнік" - що відомо

Як повідомляв Главред, погрози з боку Росії, зокрема щодо можливого застосування ядерної зброї, викликають занепокоєння не лише в Європі, а й у США. На думку ветерана російсько-української війни, майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана, саме це змушує Дональда Трампа змінювати риторику й активно реагувати.

Крім того, лідер РФ Володимир Путін вчергове заявив про запуск серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності під назвою "Орєшнік". Водночас російський диктатор замовчує невдалі випробування цього ракетного комплексу. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо що, російські пропагандисти починали погрожувати ударами "Орєшніком" по Баку та вимагають блокади Азербайджану. Однак насправді РФ не здатна на тиск без шкоди без самої себе. Баку не залежить від російського газу, а атака на нафтову галузь потягне за собою наслідки ще й на Анкару.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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