Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Руслан Іваненко
5 серпня 2025, 02:17
732
Росія оголосила про вихід із мораторію та звинуватила США у розміщенні ракет середньої та меншої дальності.
ракета, Путин
Окупанти використовують старе розгортання ракет як інструмент для нової пропагандистської кампанії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

  • Росія скасувала мораторій на ракети середньої дальності
  • РФ звинувачує США у розгортанні таких ракет в інших регіонах

Російська Федерація заявила про вихід з мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Водночас, за словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка, ця заява є лише формальністю, адже відповідне озброєння вже давно присутнє, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна.

Заяви МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що більше не вважають себе пов’язаними з мораторієм, оскільки, за їх словами, "російські ініціативи не зустріли взаємності".

відео дня

"США та їхні союзники не тільки відкрито окреслили плани щодо розміщення американських наземних РСМД (ракет середньої та малої дальності) у різних регіонах, а й уже значно просунулися у практичній реалізації своїх намірів", — заявили у МЗС РФ.

Також у російському відомстві зазначили, що рішення про розгортання подібних ракет ухвалюватимуть "на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних РСМД наземного базування, а також загального розвитку ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності".

Це пропаганда

Водночас Андрій Коваленко наголосив, що йдеться радше про пропагандистську маніпуляцію.

"Іскандери вже тоді опинились у Криму. Тепер це подають як "відповідь" на "західну ескалацію" і допомогу Україні, але сенс суто пропагандистський", — написав він.

За словами Коваленка, ракети було розміщено ще у 2019 році, після того як США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) через порушення з боку Росії.

"Таке рішення окупантів нічого не змінить у балансі сил, хіба що Москва зможе далі лякати "Орєшніком" у Білорусі", — додав Коваленко.

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні
Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка

Голова Центру протидії дезінформації звертає увагу на суперечливі заяви Володимира Путіна щодо ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік".

За словами Коваленка, хоча російський лідер оголосив про запуск серійного виробництва цієї ракети, він навмисно замовчує про невдалі випробування. Зокрема, другий пуск "Орєшніка" не вдався, і ракета не змогла виконати польот, що ставить під сумнів реальні можливості цього комплексу.

Таким чином, заяви Кремля радше мають пропагандистський характер, ніж відображають реальний стан справ у російській військовій техніці.

Ракета "Орешнік" - що відомо

Як повідомляв Главред, погрози з боку Росії, зокрема щодо можливого застосування ядерної зброї, викликають занепокоєння не лише в Європі, а й у США. На думку ветерана російсько-української війни, майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана, саме це змушує Дональда Трампа змінювати риторику й активно реагувати.

Крім того, лідер РФ Володимир Путін вчергове заявив про запуск серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності під назвою "Орєшнік". Водночас російський диктатор замовчує невдалі випробування цього ракетного комплексу. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо що, російські пропагандисти починали погрожувати ударами "Орєшніком" по Баку та вимагають блокади Азербайджану. Однак насправді РФ не здатна на тиск без шкоди без самої себе. Баку не залежить від російського газу, а атака на нафтову галузь потягне за собою наслідки ще й на Анкару.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Кремль військова агресія РФ міжконтинентальні балістичні ракети
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

02:17Війна
Чи можливий прорив: військовий про несподівану активність РФ біля однієї з областей

Чи можливий прорив: військовий про несподівану активність РФ біля однієї з областей

01:10Фронт
РФ готується до масованих атак "Шахедами": експерт розкрив факти та нові локації

РФ готується до масованих атак "Шахедами": експерт розкрив факти та нові локації

00:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

Найкращий день літа: на двох знаків 4 серпня чекають сюрпризи та винагороди

Найкращий день літа: на двох знаків 4 серпня чекають сюрпризи та винагороди

Китайський гороскоп на завтра 5 серпня: Кроликам - небезпека, Тиграм - лють

Китайський гороскоп на завтра 5 серпня: Кроликам - небезпека, Тиграм - лють

Гороскоп на сьогодні 5 серпня: Тельцям - несподіванки, Водоліям - приємні новини

Гороскоп на сьогодні 5 серпня: Тельцям - несподіванки, Водоліям - приємні новини

Останні новини

02:20

Підводний цвинтар: що знаходиться на дні Великої блакитної діри

02:17

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

01:30

Король Чарльз III позбувається речей покійної Єлизавети II: у Мережі обурюються

01:10

Чи можливий прорив: військовий про несподівану активність РФ біля однієї з областей

00:00

РФ готується до масованих атак "Шахедами": експерт розкрив факти та нові локації

Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – КоваленкоПутін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – Коваленко
04 серпня, понеділок
23:19

Посол США у НАТО пообіцяв хороші новини для України і жорстко висловився про Путіна

22:53

Як позбутися запотівання вікон: домашні лайфхаки без кондиціонера та хімії

22:05

"Є лише два варіанти": експерт розповів, скільки триватиме війна РФ з НАТОВідео

22:00

Удар українського дрона в нафтове серце РФ: чим загрожує зупинка ключового заводу

Реклама
21:58

За добу росіяни просунулись на 3 км: названо найзагрозливішу ділянку фронту

21:57

Весілля, вагітність і нове ім'я: зірка "Аферистів в сітях" порушила мовчання про особисте

21:55

Путініст Кіркоров потрапив у великі проблеми в РФ - що сталося

21:18

Помилитися неможливо: одна вірна ознака моментально покаже нітратний кавунВідео

21:08

Американська зброя від Нідерландів: що увійде в новий пакет допомоги Україні

21:02

Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

20:59

Політолог розкрив "головну місію" Віткоффа в Москві: на що очікують у Вашингтоні

20:36

"По-темному": Потап розповів про свою страшну залежність

20:35

Лаконічніше вже нікуди: який вигляд мають найкоротші прізвища українців

20:33

"Надзвичайно складно і боляче": Денисенко зізналася, хто став ініціатором її розлучення

20:15

Консервація в банках більше не "злетить у повітря": допоможе секретна добавкаВідео

Реклама
20:01

Трамп роздратований Путіним, ставлення змінилося через одну причину - The Hill

19:51

За лаштунками оборони Покровська: військовий розкрив причину дивної тактики РФ

19:47

Грозові зливи витиснуть спеку: коли в Україні зміниться погода

19:34

У Путіна висунули умову для зустрічі з Зеленським - Єрмак відповів Кремлю

19:30

Їх їли майже всі: в Україні ростуть "чарівні" гриби, які світяться у темрявіВідео

19:11

З ШІ, топплатформою та автономністю: ціни та характеристики нового Pixel 10Відео

19:10

Унікальний мисливець за "шахедами": що готують ЗСУПогляд

18:55

Apple готує "вбивцю" ChatGPT: що приховує новий пошуковик з ШІ

18:31

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине": Трамп рішуче пригрозив Індії

18:15

Ультиматум Трампа: США погодили рішення щодо санкцій - радник Зеленського

18:14

КНДРівців їм мало: Зеленський розповів про найманців РФ з інших країн на фронтіФото

18:06

РФ накопичить 700 тис. солдатів: на якому напрямку Росія хоче піти у новий наступВідео

17:58

Щури не підійдуть на гарматний постріл: як легко і назавжди відлякати гризунівВідео

17:57

"Нехай так і буде": президент Чехії зробив заяву про окупацію територій України

17:50

Війна може завершитися вже цього тижня: Єрмак назвав головні умови

17:37

Третій армійський корпус отримав 1/8 частину фронту і вже впливає на хід війни - Білецький

17:04

Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

16:54

Деко засяє сліпучою чистотою: напрочуд простий спосіб очищенняВідео

16:52

Шалений стрибок вгору: новий курс долара та євро неприємно дивує

16:50

Справжній "смак" радянщини: якої їжі насправді ніколи не існувало в СРСРВідео

Реклама
16:48

РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

16:06

Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

15:51

"Путін може ще 5 років не прожити": який підступний план він спішить втілити у життяВідео

15:43

Острів із поганою славою, де Путін ховався від кримінальної справи: чим відомий ВалаамВідео

15:21

Консервація вдарить по кишені: базовий сезонний овоч невпинно дорожчає

15:02

Вогонь освітив небо: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

14:54

47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

14:43

РФ готується до нової війни: Коваленко назвав два тривожні сигнали

14:39

Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

14:29

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти