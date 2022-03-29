У Маріуполі важко поранили соратника Кадирова, підозрюваного у вбивстві Нємцова

У Маріуполі після невдалого штурму порожнього згорілого будинку важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир
У Маріуполі після невдалого штурму порожнього згорілого будинку важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир і організатор вбивства Бориса Нємцова Руслан Геремеєв.
"Очевидно, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку раніше залишили російські солдати і прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон Маріупольської багатоповерхівки і прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров'я", - повідомляє "Азов. Маріуполь".
У повідомленні зазначили, що "сподіваємося Геремєєв помре від отриманих поранень і Український дім відновить справедливість і помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти і силовики".
Кадиров в Україні
Спочатку Київ, а тепер Маріуполь. 3 березня в російських Телеграм-каналах з'явилася інформація-мовляв, Рамзан Кадиров знаходиться в Україні і зустрівся з чеченськими силовиками, які беруть участь у війні проти України. Російські пропагандисти опублікували відео, з якого зробили висновок, що Кадиров знаходиться в приблизно в семи кілометрах від української столиці.
В СБУ це вкидання спростували.
Через кілька годин після публікації відео влада Чечні підтвердила росЗМІ, що Кадиров знаходиться в Маріуполі.
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