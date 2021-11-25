Львівська область відмовляється покидати "червону" зону

Львівська область хоче зберегти найсуворіші карантинні обмеження / УНИАН

Львівська область не хоче виходити із "червоної" зони карантину, не дивлячись на стабілізацію показників поширення коронавірусу.

З відповідним проханням обласна держадміністрація звернулася до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, заявив під час брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

"Станом на сьогодні (в області, – ред.) – стабілізація і подекуди навіть зниження показників захворюваності. Проте статистика свідчить про те, що зараз вкрай важливо дотримуватися карантинних обмежень, нарощувати темпи вакцинації. Оскільки ми свідомі того, що попереду у нас святковий період", – сказав Чемерис.

Директор департаменту охорони здоров’я наголосив, що під час свят громадяни контактуватимуть із більшою кількістю людей, а це стане додатковим фактором ризику і може призвести до тенденції, коли COVID-захворюваність буде зростати.

"У вівторок (30 листопада, – ред.) буде засідання комісії ТЕБ і НС. І враховуючи те, що у нас визначається позитивна тенденція, показники у нас дозволяють вийти з "червоної" зони, ми за проханням адміністрації, вирішили поки що утримувати на території "червоний" рівень епіднебезпеки до більш стабільної ситуації", – заявив він.

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Раніше повідомлялося, що МОЗ оновило зони карантину. Через покращення COVID-показників незабаром "червону" зону повинні залишити Львівська і Луганська області. Зараз найвищий рівень епіднебезпеки в 19 областях, серед яких місто Київ та Київська область.

Коронавірус в Україні

У державі за минулу добу, 24 листопада, підтвердили 16 943 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій та Львівській областях – там їх понад тисяча. За минулі 24 години були госпіталізовані 3404 людини, летальних випадків – 628, одужали 26 811 осіб.

За весь час пандемії у державі на COVID-19 захворіли 3 384 404 людей, одужали – 2 852 45, померли – 83 541.