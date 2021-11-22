Ситуація важка: голова Держспоживслужби Києва про вихід столиці з "червоної" зони

Карантин в Києві / pixabay

Глава Держспоживслужби в Києві Олег Рубан прокоментував можливість виходу столиці з "червоної" зони карантину.

За його словами, розглядати це питання поки дуже рано і на порядку денному не стоїть вихід Києва з "червоної" зони.

"Перехід (Києва - ред.) з "червоної" в "помаранчеву" зону рано розглядати. У Києві тривають всі карантинні заходи, тільки дітей відправили в школу, у вузи", - зазначив він, передає Україна 24.

Він зазначив, що в Києві з кінця жовтня спостерігали різкий підйом захворюваності. Карантин допоміг стабілізувати ситуацію.

"Це пов'язано з тим, що коронавірусна інфекція така ж інфекція, як і інші респіраторні і таких заходів потрібно буде дотримуватися аж до березня місяця, коли циркулюють максимально всі ГРВІ. До березня необхідно розробляти різні заходи добровільного стимулювання населення до вакцинації, тому що це найкращий вихід", - вважає Рубан.

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Як відомо, у школах Києва запровадили дистанційне навчання для учнів у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Процес навчання в дистанційному режимі стартував з 1 листопада 2021 року.

Додамо, що з 22 листопада, очне навчання відновлюють всі навчальні заклади, а також художні школи та заклади фізичної культури і спорту.

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