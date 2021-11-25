Майже 17 тис. нових випадків коронавірусу і 628 жертв - у МОЗ опублікували свіжу COVID-статистику

За минулі 24 години було госпіталізовано з коронавірусом 3404 людини / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 25 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 943 жителів країни. Зокрема, захворіли 1451 дитина і 304 медпрацівника.

За минулі 24 години були госпіталізовані 3404 людини; летальних випадків - 628; одужали 26 811 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1688), Запорізькій (1066), Львівській (1048), Полтавській (967) та Донецькій (924) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 1688 випадків;

Вінницька область – 810 випадків;

Волинська область – 492 випадки;

Дніпропетровська область – 893 випадки;

Донецька область – 924 випадки;

Житомирська область – 707 випадків;

Закарпатська область – 671 випадок;

Запорізька область – 1066 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 719 випадків;

Кіровоградська область – 191 випадок;

Луганська область – 258 випадків;

Львівська область – 1048 випадків;

Миколаївська область – 442 випадки;

Одеська область – 644 випадки;

Полтавська область – 967 випадків;

Рівненська область – 659 випадків;

Сумська область – 534 випадки;

Тернопільська область – 339 випадків;

Харківська область – 728 випадків;

Херсонська область – 284 випадки;

Хмельницька область – 778 випадків;

Черкаська область – 523 випадки;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 705 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 25 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 384 404 людини;

одужали - 2 852 45 пацієнтів;

летальних випадків - 83 541;

проведено ПЛР-тестів - 15 700 772.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої цифри ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Карантин в Україні

Кабінет Міністрів України скоротив термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів. Тепер замість 120 днів вони будуть дійсні лише 30 днів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту в середу, 24 листопада.

Крім того, ухвалено рішення поширити на жовту зону карантину нову вимогу - мінімум однієї дози вакцини від коронавірусу. Це стосується роботи і відвідування закладів. Підійде і сертифікат про одужання.

читайте такожВ Україні нові зони карантину: два регіони вже не будуть "червоними", а жовта зона стала ще меншою

Також в Україні в обов'язковому порядку скануватимуть COVID-сертифікати. Документ зчитуватимуть через додаток "Дія". Візуальної перевірки виявилося недостатньо. А при відмові від сканування передбачено захмарні штрафи.

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