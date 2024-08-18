Лукашенко знову видав маячню про ЗСУ в Курську: незабаром війська НАТО увійдуть

Білоруський диктатор помітно нервував, коментуючи ситуацію, що склалася в Курській області.

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Лукашенко знову "виє" про ситуацію в Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Вікіпедія

Білоруський "президент" Олександр Лукашенко впевнений, що Україна операцією в Курській області нібито намагається мотивувати Росію застосувати тактичну ядерну зброю. Нічим і ніким не підкріплені слова диктатор озвучив в ефірі пропагандистів "60 минут" у неділю, 18 серпня.

При цьому Лукашенку вдалося ще й похвалити прорив кордону РФ, стверджуючи, що Україна нібито зібрала на цій ділянці найкращих своїх бійців.

На думку диктатора, "військові і Путін" нібито "самі помруть, але знесуть звідти українських військових". До речі, бої точаться вже не перший тиждень - а Москва, за спостереженням експертів, усе ще не відправила належного підкріплення в Курську область.

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Лукашенко безглуздо вважає, що Україні, мовляв, було б "за щастя", якби Росія або Білорусь застосували ТЯЗ.

"Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби ми застосували ТЯЗ (тактичну ядерну зброю, - Главред). Це було б за щастя. У нас би тоді взагалі ніяких союзників не залишилося, навіть співчуваючих країн. А по-друге - у нас же ядерна зброя, вже сформований негативний образ", - сказав Лукашенко.

Потім диктатор почав стверджувати, мовляв, поляки узгоджено з іншими країнами НАТО "хочуть захопити Білорусь майже до Калінінграда".

"У такій ситуації нам було б майже неможливо захищатися", - відверто визнав білоруський "президент".

Бої в Курській області - останні новини

Під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для нашої держави, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головкому ЗСУ Олександру Сирському в суботу, 17 серпня.

До слова, українська авіація знищила вже другий міст через річку Сейм у Курській області. Це матиме великий вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних можливостей.

Відомо, що командування РФ пішло на крайні заходи в Курській області, кинувши на оборону території "космічну піхоту", включно зі списаними військовими зі станцій попередження про ядерний удар і з полків важких бомбардувальників.

На думку американського військового аналітика, професора Інституту стратегічних досліджень Військового коледжу армії США Джона Дені, операція ЗСУ в Курській області - це не тимчасова акція, а частина довготривалої кампанії. Вона може тривати до 2025 року.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олександр Григорович Лукашенко - білоруський проросійський політик, державний і військовий діяч, де-факто - Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав із 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму тощо. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну і здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів у Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко, були широко розкритиковані як сфальсифіковані та спричинили найбільші за час його правління масові протестні акції.

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