УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Лукашенко знову видав маячню про ЗСУ в Курську: незабаром війська НАТО увійдуть

Яна Ставська
18 серпня 2024, 13:24
197
Білоруський диктатор помітно нервував, коментуючи ситуацію, що склалася в Курській області.
Лукашенко знову видав маячню про ЗСУ в Курську: незабаром війська НАТО увійдуть
Лукашенко знову "виє" про ситуацію в Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Вікіпедія

Білоруський "президент" Олександр Лукашенко впевнений, що Україна операцією в Курській області нібито намагається мотивувати Росію застосувати тактичну ядерну зброю. Нічим і ніким не підкріплені слова диктатор озвучив в ефірі пропагандистів "60 минут" у неділю, 18 серпня.

При цьому Лукашенку вдалося ще й похвалити прорив кордону РФ, стверджуючи, що Україна нібито зібрала на цій ділянці найкращих своїх бійців.

На думку диктатора, "військові і Путін" нібито "самі помруть, але знесуть звідти українських військових". До речі, бої точаться вже не перший тиждень - а Москва, за спостереженням експертів, усе ще не відправила належного підкріплення в Курську область.

відео дня

Лукашенко безглуздо вважає, що Україні, мовляв, було б "за щастя", якби Росія або Білорусь застосували ТЯЗ.

"Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби ми застосували ТЯЗ (тактичну ядерну зброю, - Главред). Це було б за щастя. У нас би тоді взагалі ніяких союзників не залишилося, навіть співчуваючих країн. А по-друге - у нас же ядерна зброя, вже сформований негативний образ", - сказав Лукашенко.

Потім диктатор почав стверджувати, мовляв, поляки узгоджено з іншими країнами НАТО "хочуть захопити Білорусь майже до Калінінграда".

"У такій ситуації нам було б майже неможливо захищатися", - відверто визнав білоруський "президент".

Бої в Курській області - останні новини

Під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для нашої держави, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головкому ЗСУ Олександру Сирському в суботу, 17 серпня.

До слова, українська авіація знищила вже другий міст через річку Сейм у Курській області. Це матиме великий вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних можливостей.

Відомо, що командування РФ пішло на крайні заходи в Курській області, кинувши на оборону території "космічну піхоту", включно зі списаними військовими зі станцій попередження про ядерний удар і з полків важких бомбардувальників.

На думку американського військового аналітика, професора Інституту стратегічних досліджень Військового коледжу армії США Джона Дені, операція ЗСУ в Курській області - це не тимчасова акція, а частина довготривалої кампанії. Вона може тривати до 2025 року.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олександр Григорович Лукашенко - білоруський проросійський політик, державний і військовий діяч, де-факто - Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав із 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму тощо. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну і здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів у Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко, були широко розкритиковані як сфальсифіковані та спричинили найбільші за час його правління масові протестні акції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Білорусь Курськ Олександр Лукашенко новини Білорусі Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Росія пішла у масовану атаку у бік Торецька

Росія пішла у масовану атаку у бік Торецька

14:05 Україна
Сильна спека +39 градусів накриє Україну: стали відомі дати

Сильна спека +39 градусів накриє Україну: стали відомі дати

12:01 Синоптик
Вибухи на нафтобазі під Ростовом: Генштаб підтвердив атаку, усі подробиці

Вибухи на нафтобазі під Ростовом: Генштаб підтвердив атаку, усі подробиці

11:26 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Що робити, якщо з бачка унітазу тече вода: дуже легке, але робоче рішення 40748

Що робити, якщо з бачка унітазу тече вода: дуже легке, але робоче рішення

Гороскоп Таро на вересень 2024: Овнам - результат, Тельцям - прибуток, Близнюкам - прогрес 29498

Гороскоп Таро на вересень 2024: Овнам - результат, Тельцям - прибуток, Близнюкам - прогрес

Огірки ростимуть до морозів: що додати у воду для поливу 17092

Огірки ростимуть до морозів: що додати у воду для поливу

Не лише ознака любові: чому кіт спить поруч з людиною - просте пояснення 16735

Не лише ознака любові: чому кіт спить поруч з людиною - просте пояснення

Останні новини

14:05

Росія пішла у масовану атаку у бік Торецька

13:52

У ваше життя прийде велика біда: що не можна позичати 19 серпня - прикмети

13:33

Атака дронів: на Дніпропетровщині прогриміли вибухи та спалахнула пожежа на підстанції

13:30

Софію Ротару викрили на махінаціях - росЗМІ

13:24

Лукашенко знову видав маячню про ЗСУ в Курську: незабаром війська НАТО увійдуть

Операція в Курській області здатна "втопити" Путіна, для ЗСУ відкрито шлях на Москву – СвітанОперація в Курській області здатна "втопити" Путіна, для ЗСУ відкрито шлях на Москву – Світан
13:08

Як заморозити буряк: дієтолог розповіла, як зберегти овоч надовго

13:04

"Це буде зрозуміло упродовж тижня": ПВК можуть провести операцію зі зміщення Путіна - СвітанВідео

12:46

Страх ескалації - просто прикриття: чому США не дозволяють бити вглиб РФ - СвітанВідео

12:22

Відвезли на "швидкій": що сталося з путіністкою Наташею Корольовою

Реклама
12:05

Резервів просто немає: Росія пішла на крайні заходи у Курській області

12:01

Сильна спека +39 градусів накриє Україну: стали відомі дати

11:26

Вибухи на нафтобазі під Ростовом: Генштаб підтвердив атаку, усі подробиціВідео

11:09

"Матиме великий вплив": авіація ЗСУ підірвала другий важливий міст на Курщині

10:51

Китайський гороскоп на завтра 19 серпня: Бикам - почуття провини, Півням - проблеми

10:45

РФ атакувала Україну дронами, балістикою і крилатими ракетами: скільки збито цілей

10:41

Маневром на Курщині українські військові компенсували перевагу РФ – ISW

10:02

Армія РФ захопила Миколаївку в Донецькій області - Deep State

09:48

Наталка Денисенко поділилася приголомшливою новиною і довела Ольгу Сумську до сліз

09:45

Як ніж в масло: про можливий наступ ЗСУ на новій ділянці кордонуПогляд

09:17

Помер французький актор Ален Делон

Реклама
09:09

У Ростовській області РФ дрони вдарили по нафтобазі: дим і вогонь видно за сотні метрівВідео

08:43

Після балістики - крилаті ракети: РФ двічі за ранок намагалася атакувати Київ

07:28

РФ атакувала Київ дронами та північнокорейською ракетою KN-23: що відомо про наслідки

06:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти сову

06:36

Чому Курська операція – це гра на підвищення ставокПогляд

04:47

Гороскоп на завтра 19 серпня: Ракам - великий успіх, Левам - несподівані витрати

03:41

Чи зможе РФ зупинити наступ на Курщині: полковник ЗСУ назвав 2 фактори

02:22

Із шкарпетками треба бути обережним: що заборонено одягати в Японії

01:30

Путін може оголосити мобілізацію у РФ: військовий експерт назвав головну умовуВідео

00:11

"Підіграє Путіну": полковник ЗСУ розкрив, що насправді означають маневри БалорусіВідео

00:10

У мережі висміяли блогера Буше, який поскаржився на "важку блогерську працю"

17 серпня, субота
23:58

Загадка для геніїв: потрібно знайти число 525 всього за 7 секунд

23:43

Меган Маркл пустилася в танок під Шакіру і потрапила на відео

23:31

"Дискусії йдуть": в Раді здивували заявою про демобілізацію і зниження призовного віку

23:00

2,5 тисячі солдатів потраплять в котел: ЗСУ готують пастку для військ РФ на Курщині

22:52

Військові завдання ЗСУ у Курську: Світан розкрив вражаючий сценарій подійВідео

22:35

Операція в Курській області триватиме до 2025 року: в FP розкрили справжню мету України

21:59

Не лише ознака любові: чому кіт спить поруч з людиною - просте поясненняВідео

21:00

РФ безперервно тисне на Часів Яр: в 24 ОМБр назвали серйозну перепону для ворога

20:22

Чи будуть поляки захищати свою землю?Погляд

Реклама
20:13

Роблять кілька цікавих рухів: як зрозуміти що сниться собаці - зоопсихолог

20:10

"Важливо прибрати барʼєри": Зеленський "наїхав" на партнерів і розкрив деталі операції ЗСУ

19:11

Режим Путіна під загрозою: політтехнолог зізнався, чи буде нова мобілізація в РФВідео

18:54

Німеччина може зупинити військову допомогу для України: в МЗС відреагували

18:52

РФ вдарила по житлових багатоповерхівках Мирнограда: є загиблі та пораненіВідео

18:24

Росія вивела частину військ з України: в ЗСУ розповіли про наслідки для фронту

18:13

Прожитковий мінімум в Україні планують скасувати: що буде натомість

18:01

"Москва попереду": Світан про ймовірний напрямок наступу ЗСУ на РосіюВідео

17:36

Огірки ростимуть до морозів: що додати у воду для поливу

17:33

"Реалістичний мирний план": Зеленський провів переговори із Трампом - що вирішили

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти