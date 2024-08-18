Резервів просто немає: Росія пішла на крайні заходи у Курській області

На фронті в Курській області несподівано опинилися льотчики важких бомбардувальників. Багато кого вже було "задвохсочено".

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ЗСУ вже "розмотують" під Курськом космічну піхоту Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Міноборони РФ

Командування країни-агресорки РФ пішло на крайні заходи у Курській області, кинувши на оборону території "космічну піхоту", включно зі списаними військовими зі станцій попередження про ядерний удар і з полків важких бомбардувальників. Про це повідомляє видання "Важные новости".

Зазначається, що йдеться про створений навесні 2024 року мотострілецький полк. Списаних військових збирали спеціально для прикриття російського кордону. У прикордонні райони РФ піхота прибула за кілька тижнів до прориву ЗСУ.

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До підрозділів потрапили бійці рот охорони, інженери, механіки і невелика кількість офіцерів з льотного складу.

Їх прикомандирували в піхоту з аеродромів "Українка" в Алтайському краї, "Біла" в Іркутській області та "Енгельс" у Саратовській області. На всіх цих авіабазах дислокуються важкі бомбардувальники Ту-22М або Ту-95, з яких запускають ракети по містах України, йдеться в матеріалі.

Крім цього, помічено військових одного з російських космодромів, персонал особливого складу ПКС і персонал РЛС "Воронеж" (ці станції розміщено вздовж кордонів Росії для попередження про ядерний удар).

"Космічна піхота" вже зазнає втрат. Зокрема, мотострільці ПКС, імовірно, були в колоні техніки, спаленій ударом з HIMARS під Рильськом Курської області в ніч на 9 серпня.

Бої в Курській області - проблема з резервами у РФ

На тлі успішного просування ЗСУ в Курській області російське командування все ще не поспішає посилювати той регіон військами з фронту в Україні, що, згідно зі ЗМІ, було першочерговою метою усієї Курської операції ЗСУ.

Наразі Москва задовольняється насильницьким перекиданням у Курську область строковиків і відмовників. Посилюється вербування зеків. Паралельно РФ намагається домогтися успіхів на Сході України за будь-яку ціну.

Полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, які вже воюють, із передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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