Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Схожа на Ротару": невпізнанна Сумська стала брюнеткою

Христина Трохимчук
16 вересня 2026, 05:05
google news Підпишіться
на нас в Google
Народна артистка України здивувала шанувальників сміливим перевтіленням.
Ольга Сумська стала брюнеткою
Ольга Сумська стала брюнеткою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Сумська змінила колір волосся та зачіску
  • Чому шанувальники порівняли артистку з Софією Ротару

Українська актриса Ольга Сумська зважилася на несподіваний б'юті-експеримент. У Instagram артистка показала результат перевтілення у рокову брюнетку.

Шанувальники вже багато років звикли бачити зірку виключно з довгим світлим волоссям, проте цього разу артистка з’явилася в абсолютно новому для себе образі.

відео дня
Ольга Сумська змінила імідж
Ольга Сумська змінила імідж / скрін з відео

У перетворенні знаменитості взяв участь відомий зірковий візажист Єгор Андрюшин. Він зробив Сумській стриманий макіяж із виразним акцентом на очі та підібрав коротку чорну перуку з каре. Стильний ефектний образ доповнив шкіряний жакет. Актриса залишилася в повному захваті від результату роботи майстра.

"Перевтілення від Єгора! Дякую, Єгор! Це було фантастично", - поділилася Ольга Сумська.

Ольгу Сумську порівняли із Софією Ротару
Ольгу Сумську порівняли з Софією Ротару / скрін з відео

Шанувальники артистки миттєво відреагували на сміливий експеримент у коментарях. Багато хто зазначив, що темний колір волосся дуже пасує Сумській і навіть візуально омолоджує її, а деякі користувачі взагалі порівняли актрису зі співачкою Софією Ротару.

"Яка Ольга красива! Так навіть красивіше, ніж блондинка!"

"Перевтілення просто бомбезне. Чомусь нагадала Софію Михайлівну..."

"Стала схожою на Софію Ротару"

"А кажуть, що блонд омолоджує, ось яскравий приклад, де шатен значно омолоджує"

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Віталій Козловський показав зворушливе відео з дворічним сином Оскаром на концерті. Малюк танцював за лаштунками, пробував грати на гітарі та підтримував зіркового батька, попросивши включити улюблену пісню.

Також співачці Yagoda повністю повернули слух за допомогою операції. Артистка зізналася, що з дитинства страждала від проблем зі слухом і компенсувала їх інтуїтивно, а місяць тому перенесла хірургічне втручання, щоб знову сповна насолоджуватися музикою.

Читайте також:

Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Ольга Сумська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Затримка допомоги Заходу загрожує Україні масштабним урізанням видатків - Корецький

Затримка допомоги Заходу загрожує Україні масштабним урізанням видатків - Корецький

01:22Економіка
Росія двічі за останні тижні атакувала президентський літак дронами - Зеленський

Росія двічі за останні тижні атакувала президентський літак дронами - Зеленський

22:32Україна
В Україні перепишуть курс долара: що чекає на українців у 2027 році

В Україні перепишуть курс долара: що чекає на українців у 2027 році

22:15Україна
Реклама

Популярне

Більше
Затяжна магнітна буря майже 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності

Затяжна магнітна буря майже 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності

Гороскоп на завтра, 16 вересня: Левам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Гороскоп на завтра, 16 вересня: Левам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

Том Круз продемонстрував сталевий прес у свої 64 роки

Том Круз продемонстрував сталевий прес у свої 64 роки

Померла популярна французька актриса та співачка

Померла популярна французька актриса та співачка

Останні новини

05:46

Біда піде, а гроші прийдуть: чотирьох знаків зодіаку чекає великий успіх

05:24

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативуВідео

05:05

"Схожа на Ротару": невпізнанна Сумська стала брюнеткою

04:36

Іриси цвістимуть пишніше: що потрібно зробити з кущами у вересніВідео

04:04

Навіщо дівчата обгортають волосся фольгою перед сном: відповідь експертів

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

03:34

Не здивують іноземців: які українські імена для дітей стали трендом за кордоном

02:41

Яблуні дадуть розкішний урожай: чим підживити дерева восени

01:49

Астрологи назвали місяці народження людей із "королівським" минулим

Реклама
01:22

Затримка допомоги Заходу загрожує Україні масштабним урізанням видатків - Корецький

00:31

Хіт 1969 року з одним із найвідоміших гітарних соло увійшов в історію музикиВідео

15 вересня, вівторок
23:40

Чому 16 вересня не можна витрачати багато грошей: яке церковне свято

22:32

Росія двічі за останні тижні атакувала президентський літак дронами - Зеленський

22:23

Жалюзі втрачають позиції: що тепер встановлюють на вікна замість них

22:17

Більшість робить неправильно: куди насправді викидати туалетний папір

22:15

В Україні перепишуть курс долара: що чекає на українців у 2027 році

21:53

ДПСУ попередила про призупинення роботи пунктів пропуску: за яких умов

21:48

Що станеться при змішуванні спирту й перекису водню: наслідки приголомшать

21:25

Жовті плями на білому одязі зникнуть після одного прання: що додати до барабануВідео

21:21

Дрон упав за кілометр від бази Бундесверу: у Німеччині розгорнули масштабну операцію

Реклама
21:18

Грошовий дощ та нові можливості: 4 знаки зодіаку упіймають удачу 16 вересня

20:55

Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

20:50

Більше не осяде: один простий компонент зробить бісквіт високим та пухким

20:47

Хто сформував населення Європи тисячі років тому: Кущ відреагував на промову ПінчукаПогляд

20:20

Навіщо господині змішують соду з лимоном: 3 випадки, коли реально працює

20:18

Звільнили територію більшу за Житомир: в 3 АК розкрили нові деталі операції "Вівальді"

20:02

Рушники стануть пухнастими, як нові: що додати замість кондиціонера

19:42

Злодії знайдуть одразу: де не можна ховати гроші вдома і чомуВідео

19:39

"Бог забрав ноги": Брітні Спірс заявила, що її батька спіткало покарання

19:19

Том Круз продемонстрував сталевий прес у свої 64 роки

19:06

Згниє та здрібніє: де категорично заборонено висаджувати озимий часник

19:05

Вівсянка вийде в рази смачнішою: що додати під час варіння

18:47

В США різко змінили позицію щодо "пекельних санкцій" проти РФ - в чому причина

18:42

В Україні зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум: проект бюджету-2027

18:40

Порятунок для ніг: навіщо підігрівати гречку та засипати її у черевики

18:16

Навіть мільйонери в США купують речі в кредит - все через один нюансВідео

17:47

Куряче філе вийде неймовірно ніжним та соковитим: що зробити перед приготуванням

17:42

Операція "Вівальді": як таємний контрнаступ ЗСУ зірвав плани Росії щодо ДонбасуВідео

17:08

"Хоче бути як тато": син Козловського пішов стопами зірки

16:51

Що станеться, якщо затиснути нуль на пульті: функція, про яку знають не всі

Реклама
16:48

Одна помилка робить котлети сухими: які два інгредієнти не можна додавати у фарш

16:05

Блогерка показала стильні светри на осінь 2026: чим утеплитися перед холодамиВідео

15:53

Долар пішов угору, а євро подешевшав: зʼявився новий курс валют на 16 вересня

15:50

Купувати не обов'язково: як заготовити насіння помідорів, яке зійде стіною

15:28

Україна готова робити деескалаційні кроки: Зеленський назвав умову

15:13

"Сльози не від болю": українська співачка роками приховувала втрату слухуВідео

15:07

Які джинси вже час викинути на смітник: дизайнер назвав 3 моделі

15:00

В Кремлі назвали умови енергетичного перемир'я - що вимагають від України

14:52

Лавров назвав "винних" у продовженні війни і заговорив про "компроміси"

14:32

Підлога буде ідеально чистою довше - домашній засіб проти пилу та бруду

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Регіони
Новини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти