"Схожа на Ротару": невпізнанна Сумська стала брюнеткою

Народна артистка України здивувала шанувальників сміливим перевтіленням.

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Ольга Сумська стала брюнеткою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

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Ольга Сумська змінила колір волосся та зачіску

Чому шанувальники порівняли артистку з Софією Ротару

Українська актриса Ольга Сумська зважилася на несподіваний б'юті-експеримент. У Instagram артистка показала результат перевтілення у рокову брюнетку.

Шанувальники вже багато років звикли бачити зірку виключно з довгим світлим волоссям, проте цього разу артистка з’явилася в абсолютно новому для себе образі.

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Ольга Сумська змінила імідж / скрін з відео

У перетворенні знаменитості взяв участь відомий зірковий візажист Єгор Андрюшин. Він зробив Сумській стриманий макіяж із виразним акцентом на очі та підібрав коротку чорну перуку з каре. Стильний ефектний образ доповнив шкіряний жакет. Актриса залишилася в повному захваті від результату роботи майстра.

"Перевтілення від Єгора! Дякую, Єгор! Це було фантастично", - поділилася Ольга Сумська.

Ольгу Сумську порівняли з Софією Ротару / скрін з відео

Шанувальники артистки миттєво відреагували на сміливий експеримент у коментарях. Багато хто зазначив, що темний колір волосся дуже пасує Сумській і навіть візуально омолоджує її, а деякі користувачі взагалі порівняли актрису зі співачкою Софією Ротару.

"Яка Ольга красива! Так навіть красивіше, ніж блондинка!"

"Перевтілення просто бомбезне. Чомусь нагадала Софію Михайлівну..."

"Стала схожою на Софію Ротару"

"А кажуть, що блонд омолоджує, ось яскравий приклад, де шатен значно омолоджує"

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Віталій Козловський показав зворушливе відео з дворічним сином Оскаром на концерті. Малюк танцював за лаштунками, пробував грати на гітарі та підтримував зіркового батька, попросивши включити улюблену пісню.

Також співачці Yagoda повністю повернули слух за допомогою операції. Артистка зізналася, що з дитинства страждала від проблем зі слухом і компенсувала їх інтуїтивно, а місяць тому перенесла хірургічне втручання, щоб знову сповна насолоджуватися музикою.

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Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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