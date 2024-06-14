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Особисте приниження Путіна: ЗСУ за крок до фінального удару по окупантах в Криму

Анна Косик
14 червня 2024, 16:22
268
ЗСУ вже завдали потужних ударів по ворожому угрупованню на тимчасово окупованому півострові, однак на них чекає те, що стане особистим ляпасом Путіну.
Путин, Крым на карте
ЗСУ ослаблюють ворога в Криму, на Путіна чекає поразка / Колаж: Главред, фото: flickr

Армія країни-агресора Росії у тимчасово окупованому Криму зазнала значного послаблення, після ледь не щоденних атак ЗСУ. Вирішальну роль у цьому зіграли поставки американського озброєння, що дозволило активізувати українським силам кампанію зі знищення російських засобів ППО та інших військових цілей РФ.

Як пише експерт Євразійського центру Atlantic Council Олівія Янчик, атаки ЗСУ стали продовженням попередньої серії із нальотів, що змусили основну частину кораблів Чорноморського флоту Росії відступити з Криму. Тепер же Кремль опинився під серйозною загрозою тотального занепаду позицій РФ на півострові, що стане особистим приниженням для Володимира Путіна.

Янчик зазначає, що окрім постійного виснаження оборонних можливостей Росії атаками на системи ППО, аеродроми, радари, командні пункти та центри зв’язку окупантів, Україна також має намір ізолювати Крим.

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Зараз ЗСУ націлились на логістичні шляхи Кремля з окупованим півостровом. Як повідомляло Міністерство оборони Великої Британії, українські авіаудари наприкінці травня пошкодили два залізничні пороми на кримській стороні Керченської протоки, в результаті чого вони тимчасово вийшли з ладу.

Це стало ще одним серйозним ударом, оскільки Москва стала залежати від цих поромних переправ для поповнення постачання своєї армії в Криму після серії українських атак на Кримський міст, що з’єднує півострів з країною-агресором. В окупантів не залишилось іншого варіанту, як відновити транспортування військових вантажів через Кримський міст.

Але вони почали боятися нових атак ЗСУ, адже такі інциденти вже траплялись, тому почали встановлювати захист навколо мосту. Однак РФ не врахувала, що будь-які загородження не є реальною перешкодою для ЗСУ з американським озброєнням в руках. Тому тепер знищення мосту - лише питання часу.

"Зараз стає очевидним, що посилення авіаударних можливостей України ставить російські окупаційні сили в Криму в небезпечне становище. Використовуючи західні крилаті ракети та військово-морські безпілотники вітчизняного виробництва, Україні вже вдалося змусити більшу частину російського Чорноморського флоту вивести з порту Севастополя в Криму. Це також обмежило можливості російських військових кораблів діяти в західній частині Чорного моря", - йдеться у статті.

Нині, за словами експерта, Україна перейшла до нового етапу. Під удар потрапляють засоби ППО Росії, а також прострілюються ворожі цілі вже по всьому півострову.

Фінальним і фактично фатальним ударом для окупаційних сил у Криму може стати передача Україні винищувачів F-16, які західні партнери обіцяли доставити вже цього літа. Тоді українські військові зможуть розпочати широку кампанію проти всієї розгалуженої військової інфраструктури Росії, яка ще збереглась.

Тоді російська армія опиниться у хиткому становищі, а їхні позиції на тимчасово окупованому півострові занепадуть. Крим стає слабкою ланкою у вторгненні Росії, яку Україна продовжуватиме використовувати, тож в результаті Путін може втратити свою "найбільшу гордість".

Що таке Atlantic Council?

Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Член Асоціації Атлантичного договору. Має десять регіональних відділень. Вважається організацією близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США, пише Вікіпедія.

Удари ЗСУ по об'єктах окупаційних військ в Криму

Раніше стало відомо, що Сили оборони України проводять успішні спецоперації в Криму, завдаючи ударів по військових об’єктах росіян, але частина з них залишається таємницею.

Напередодні російські окупанти зазнали великих втрат в особовому складі та техніці внаслідок атаки на Крим. Відомо про ураження С-300/С-400 і дорогих радарів.
До цього у ЗСУ повідомили також про удари по ЗРК С-300 у Криму. Українські сили фактично "оголили" частину підрозділів та локацій, які залучаються до обстрілів України.
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