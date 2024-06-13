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Росіян затягнули в пастку: головний ресурс ворога в Криму вичерпується

Анна Косик
13 червня 2024, 11:15оновлено 13 червня, 12:04
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Успішне знищення ЗСУ російських установок і систем на тимчасово окупованому півострові загнало росіян у "глухий кут".
Росіян затягнули в пастку: головний ресурс ворога в Криму вичерпується
ЗСУ знищують найкращі установки росіян у Криму, ворог у паніці/ Колаж: Главред, фото: flickr

Після отримання ракет ATACMS, ЗСУ активно завдають ударів по найкращих системах ППО С-400 країни-агресора Росії у тимчасово окупованому Криму. Знищення протиповітряної оборони противника відбувається в тому ж темпі, в якому ворог може розгортати системи на півострові.

Як пише Forbes, одним із найвідчутніших ударів для РФ став залп із 10 ракет ATACMS по російській авіабазі "Бельбек", що під Севастополем. Тоді було знищено радар, дві пускові установки від батареї ППО С-400 і аж чотири російські бойові літаки на сусідньому військовому аеродромі.

Оскільки авіабаза є надважливою для російських ВПС і залишків Чорноморського флоту, росіянам довелося швидко замінити зруйновані компоненти С-400. Але ЗСУ одразу ж розбомбили нову батарею протиповітряної оборони РФ на "Бельбеку".

відео дня

Це були не останні атаки українських сил на важливі об'єкти Росії на тимчасово окупованому півострові. ЗСУ загалом вдалося знищити щонайменше декілька С-400, одну С-300, чотири радари, два командні пункти та 16 пускових установок, що підтверджують аналітики Oryx. Однак це лише дані до 11червня. Видання переконує, що втрати країни-агресора у Криму за наступні дні можуть бути значно більшими.

Тому з часом "Бельбек" став виснажливою пасткою для найкращої системи ППО ВПС Росії. Адже С-400 був розроблений РФ, щоб мати протиракетний потенціал, але він, очевидно, не працює. Ці батареї стали марними для військових зусиль противника в Україні, бо не можуть захистити навіть себе.

Тепер же над росіянами нависає додаткова небезпека. Крім того, що найкращі установки ППО не виправдали себе, так ще й в Україну незабаром мають прибути 85 винищувачів F-16.

"Перші F-16 – колишні зразки Данії – мають прибути до України найближчого тижня. Не дивуйтеся, якщо спритні літаки швидко завдадуть ударів по російських базах у Криму. Базах, чия протиповітряна оборона була постійно знищувана послідовними залпами ракет ATACMS", – йдеться в матеріалі.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

Знищення об'єктів РФ у тимчасово окупованому Криму

Нагадаємо, російські окупанти зазнали великих втрат в особовому складі та техніці внаслідок атаки на Крим 12 червня. Генштаб також повідомляв про ураження С-300/С-400 і дорогих радарів.

Напередодні стало відомо, що 2 комплекси С-300 і 4 РЛС пошкоджено внаслідок нічної ракетної атаки на Крим. 1 військовослужбовець 31 дивізії ППО МО РФ загинув, 6 поранені.

Раніше спецпідрозділ 9 департаменту Головного управління розвідки Міноборони України провів спецоперацію в тимчасово окупованому Криму і в результаті атаки знищив російський буксир.

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