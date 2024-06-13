Таємно і ефективно: ЗСУ влаштували "спекотний курортний сезон" в Криму - Братчук

Завдяки діям Сил оборони без прикриття залишаються російські аеродроми в Криму, звідки тактична авіація окупантів злітає для виконання бойових завдань.

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Сили оборони України проводять успішні спецоперації в Криму / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Сили оборони України проводять успішні спецоперації в Криму, завдаючи ударів по військових об’єктах росіян, але частина з них залишається таємницею. Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, Сили оборони України влаштували для російських окупантів "спекотний курортний сезон".

"І ми бачимо, що та парасолька ППО, яку Росія дуже довго будувала над тимчасово окупованими українським Кримом, сьогодні дає великі проломи, вона протікає. Але, сподіваємося, цю парасольку буде знищено повністю, попри те, що ворог сьогодні намагається знову покращити свою систему протиповітряної оборони в Криму, підтягує нові комплекси", — сказав речник. відео дня

Він додав, що такі втрати у росіян призводять до того, що без прикриття залишається небо над півостровом.

"Повітряна територія над Кримом, дасть змогу з часом залучити й інші засоби вогневого ураження для того, щоб знищувати ворожі об’єкти на території нашого Криму. Тобто процес демілітаризації Криму, ви бачите, триває, він поетапний та йде своєю чергою", — сказав Братчук.

Спікер звернув увагу, що завдяки діям Сил оборони без прикриття залишаються російські аеродроми в Криму, звідки тактична авіація окупантів злітає для виконання бойових завдань.

"Це, своєю чергою, не просто дає можливість завдавати удари саме по ворожих літаках ще на території аеродрому, а й, можливо, примусить найближчим часом замислитися ворога над тим, щоб переміщати цю військову авіацію куди-небудь на територію Ростовської області або Краснодарського краю. Тому для ворога ситуація виглядає, м’яко кажучи, не дуже гарною. Ба більше, трошки заінтригую, що не про всі поразки, які ворог отримує сьогодні від наших ракет, повідомляється в публічній площині. Це і зрозуміло, тому що необхідно все-таки дотримуватися режиму певної тиші для того, щоб наступні операції були ще більш успішними", — сказав Братчук.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти зазнали великих втрат в особовому складі та техніці внаслідок атаки на Крим 12 червня.

Вночі 10 червня Сили оборони України вдарили по зенітних ракетних комплексах Росії в різних районах тимчасово окупованого Криму. Російська ППО зазнала суттєвих втрат.

Крім того, російські окупанти у захопленому Криму посилюють фортифікації на півострові, ховають кораблі та чекають на десант ЗСУ. Ворог укріплює й об'єкти, спрямовані на захист Кримського мосту.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як зазначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

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