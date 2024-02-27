"Або ми програємо війну, або отримаємо цей дозвіл": військовий вказав на помилку Заходу

Якщо Україна програє війну, то російська агресія покотиться далі. На Заході це розуміють, тому ми можемо отримати дозвіл бити західною зброєю по території РФ.

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Військовий вказав на помилку Заходу/ колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, Facebook Гудименко

Захід дуже довго тягне час, не даючи Україні дозволу бити по території країни-агресорки Росії зброєю, яку нам надали західні партнери. У прийнятті цього рішення Захід дуже повільний, адже боїться виникнення ядерного конфлікту з РФ.

Але зараз уже зрозуміло: або ми програємо війну, або західні партнери нададуть Україні такий дозвіл. Інші держави розуміють, що у разі програшу українців у війні російська агресія може докотитися і до них. Таку думку висловив молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко в інтерв’ю Главреду.

"Я думаю, що це так і буде (Україна отримає дозвіл бити далекобійною зброєю по території РФ – ред.). Ми не знаємо коли, але до цього йшло. Захід дуже повільний, тому що він не хоче ядерного конфлікту Сполучених Штатів, Євросоюзу або взагалі НАТО з Росією. І зрозуміло, що вони дуже довго відтягували цю історію. Але все дуже просто – або ми програємо війну, або отримуємо цей дозвіл. Якщо ми програємо війну, вони наступні – це всі розуміють", – зазначив Гудименко.

Він зазначив, що усі це розуміють, і цю думку не потрібно нікому доводити. За його словами, навіть реакція умовних Нідерландів чи Данії та більшості чітко підкреслює, що ця думка дійшла до більшості європейських політиків. Гудименко вважає, що дозвіл на використання західної зброї по цілях на території Росії незворотній.

"Чи буде це питанням авіаційних ракет? Ні, тому що в авіаційних ракет, принаймні тих, які нам збираються передавати, не буде необхідного радіусу – він обмежений до 1000 кілометрів. Умовно ми не досягнемо частини російських аеродромів. Але судячи з тієї номенклатури, що з'являлася у публічному просторі, ми зможемо більш активно відпрацьовувати їхні РЕБи (засоби радіоелектронної боротьби – ред.) і радари", – сказав молодший сержант ЗСУ у відставці.

За його словами, це буде впливати на роботу ППО країни-агресорки Росії, і ми зможемо його більш ефективно вибивати.

"ППО у них багато – Росія, ймовірно, є світовим лідером у виробництві ППО як по якості, так і по кількості. Однак їхня територія настільки велика, а лінія бойового зіткнення настільки довга, що це з їхньої переваги починає перетворюватись на їхній недолік, яким ми абсолютно точно будемо користуватися. Більше того, вже користуємось", – зазначив Гудименко.

Дивіться інтервʼю Юрія Гудименка Главреду про підсумки 2 років повномасштабної війни:

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили ще один ворожий Су-34. Повітряне судно російських окупантів українські військові збили на східному напрямку. Командувач Повітряних сил ЗСУ дав окупантам одну пораду.

Також стало відомо, що Україна втратила перший танк M1 Abrams. Жоден танк не є невразливим. І майже всі танки особливо вразливі для атак зверху, зазначають журналісти видання Forbes. Всього в українських військових був 31 танк M1 Abrams, які ми отримали від США у межах військової допомоги.

Нагадаємо, президент США Еммануель Макрон заявив, що країни НАТО повинні бути готові до нападу РФ через кілька років. За словами Макрона, всі лідери на зустрічі в Парижі погодилися з тим, що не хочуть вступати у війну з "російським народом".

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