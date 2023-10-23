"Лізуть, як скажені": окупанти великими силами почали штурм важливого міста

Росіяни не полишають спроб захопити місто Авдіївка Донецької області. За словами очільника ВЦА міста, ворог поновив штурмові дії.

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Окупанти великими силами почали штурм важливого міста / Колаж Главред, фото: deepstatemap, Міноборони РФ

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації, Віталій Барабаш, зазначив, що російські сили зазнають значних втрат під час штурмів. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Віталій Барабаш наголосив, що протягом останньої доби були запеклі бої та чимало обстрілів і авіаційних бомбардувань.

"Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", — сказав Барабаш. відео дня

Він також додав, що останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, РФ перекидає додаткові сили на Авдіївський напрямок попри постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдачу нової спроби наступу 19-20 жовтня.

Водночас, полковник Петро Черник розповів, що Збройним силам України вкрай важливо в стратегічному плані утримувати Авдіївку. Це місто важливої значимості для України.

Також, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90% - через штурми, які армія окупантів проводять у районі Авдіївки. Про це йдеться у повідомленні розвідки Міноборони Британії.

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