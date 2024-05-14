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Сильний мороз і грозові дощі: Україну найближчими днями накриє негода

Ангеліна Підвисоцька
14 травня 2024, 19:35
863
Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть заморозки до -5 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні 15 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 15 травня буде місцями дощовою та грозовою. Синоптики прогнозують заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних та північних областях. Там будуть заморозки до -5 градусів.

Крім того, у більшості західних, центральних, східних, Київській, Одеській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Синоптик Наталка Діденко стверджує, що вже з 16 травня температура повітря в Україні почне підійматися. Однак також очікуються сильні опади, особливо, 18 травня.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Сильний мороз і грозові дощі: Україну найближчими днями накриє негода
Прогноз погоди в Україні 15 травня / фото: ventusky

Погода 15 травня

В Україні 15 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у південно-східних областях України. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9°, у західних та північних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 17-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 15 травня в Україні прохолодна і дощова погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській, Сумській та Львівській областях. Там температура повітря підвищиться до +3...+14 градусів.

Сильний мороз і грозові дощі: Україну найближчими днями накриє негода
Прогноз погоди в Україні 15 травня / фото: meteoprog

Погода 15 травня у Києві

У Києві 15 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через можливі заморозки до -5 градусів.

"Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла; Києві вночі 4-6°, вдень близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Сильний мороз і грозові дощі: Україну найближчими днями накриє негода
Прогноз погоди в Україні 15 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Нагадаємо, що в Україні сильно затягується магнітна буря. Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря, яка досягла максимально можливої потужності. 14 травня потужність геомагнітного шторму опуститься до 5-ти балів.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату похолодання до -5 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних, північних та Вінницькій областях. Там очікуються заморозки до -5 градусів. Новий циклон принесе холоднечу та дощі.

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