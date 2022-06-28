Ракетний удар по Києву: бетонна плита впала на талановитого юриста, його дружина та дочка у лікарні

У Києві внаслідок ракетного удару загинув юрист Олексій Нікітін / ГосЧС, Оксана Маркарова

Російська ракета, яка 26 червня влучила в житловий будинок у Києві, вбила талановитого юриста Олексія Нікітіна. Його дружина та дочка перебувають у лікарні. Про це повідомляє Оbozrevatel.

Ракета знесла частину двох верхніх поверхів будинку, саме там була розташована квартира Олексія Нікітіна та його дружини росіянки Катерини Волкової. Їхню дочку відкинуло до стіни вибуховою хвилею, вона вдарилась голово. Олексій загинув, його придавило бетонною плитою.

Рятувальники витягли з-під завалів 7-річну Женю. Згодом з'ясувалося, що її мама Катерина заблокована бетонною плитою. Рятувальники за годину витягли жінку. Нині жінка в реанімації у стані середньої тяжкості. У дівчинки були численні рани, у той же день її прооперували. Життю дитини нічого не загрожує.

Катерина Волкова - дружина загиблого Олексія Нікітіна / Катерина Волкова

Посол України в США Окасана Маркарова, а раніше міністр фінансів, розповіла, що особисто знала загиблого Олексія по роботі в міністерстві.

"Щодня росіяни приносять горе Україні. Кожна втрата і на фронті, і серед цивільних залишає шрам на серці і збільшує злість до цих російських нелюдів. Читаєш у пресі про загибель батька та врятовану дівчинку від удару сьогодні в Києві, журишся з усією країною разом, а потім дізнаємося, що це наш Олексій Нікітін. Який багато зробив для організації "Відкриті Публічні Фінанси". Ніколи не пробачимо", – написала Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Друзі Олексія кажуть, що він був дуже талановитим, розумним та справжньою душою компанії. Однокурсниця загиблого переконана, що ніхто у світі не зможе сказати нічого поганого про Нікітіна.

"Він закінчив академію адвокатури. Ми разом навчалися, дружили. Льоша був особистістю дуже глибокою. Ми любили вести філософські бесіди до світанку. Він хороший друг і добра людина. Напевно, в цілому світі немає того, хто сказав би про нього щось погане. Він душа. Душа компанії, будь-якої компанії, в яку потрапляв. Розумний, глибокий, дотепний, душевний, теплий. Хороший, неймовірно хороший. І він жив повним життям", – написала однокурсниця.

Олексій Нікітін був душею компанії / Скріншот

У студентські роки Олексій брав участь у КВН та міг запалити компанію.

Донька Олексія закінчила перший клас медичної гімназії. Батьки учнів та друзі родини збирають гроші, щоб допомогти дружині та дочці, які залишилися без житла.

Постраждалим внаслідок ракетного удару збирають гроші / Скриншот

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Ракетний удар по Києву

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пригрозили Росії відповіддю за ракетний удар по Києву. Він анонсував удари ЗСУ по командних пунктах армії РФ.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в результаті ракетного удару постраждали щонайменше шестеро людей: чотири людини госпіталізовані, двоє-з легкими травмами.

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