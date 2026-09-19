Аномальні температури та снігопади: якою буде погода в Україні взимку

Ви дізнаєтеся:
- Який місяць зими буде найаномальнішим
- Коли чекати хвилю холоду в Україні
Зима 2026-2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму із незвично високими температурами у грудні. Про це йдеться у прогнозі від Climate Impact Company.
Що впливатиме на погоду взимку
Фахівці наголошують, що аномальна спека та посуха, які спостерігалися в Західній і Центральній Європі влітку 2026 року, були пов’язані з рекордно високою температурою поверхні Середземного моря та акваторій біля західного і південно-західного узбережжя Європи.
Очікується, що ці теплові аномалії збережуться і взимку 2026-2027 років, хоча їхня інтенсивність знизиться. Додатковим фактором теплої погоди може стати потепління вод навколо Європи.
Важливу роль також відіграватиме Ель-Ніньйо. Якщо прогноз щодо його надзвичайно сильної фази справдиться, він може впливати на погодні процеси далеко за межами тропічних широт і сприяти формуванню теплішої зими в Європі.
Якою буде погода взимку
За прогнозами, грудень може виявитися найтеплішим і найбільш аномальним місяцем зими. Найвищі температурні відхилення прогнозують для Східної Європи, тоді як на півдні континенту переважатиме сухіша погода.
Найімовірніший період похолодання припаде на січень. У східних регіонах Європи можливі морози та снігопади, а хвиля холоду на короткий час може просунутися від Чорного моря до центральних районів.
У лютому температура знову підвищиться, і на більшій частині континенту очікуються показники вище кліматичної норми.
"Опади переважно випадатимуть у вигляді дощу, хоча в гірських районах Центральної та Південної Європи можливі рясні снігопади", - йдеться у прогнозі.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні 19 та 20 вересня у більшості областей буде сонячною, малохмарною та сухою на фоні антициклону. Лише у північних та західних регіонах 19 вересня малорухомий атмосферний фронт може спричинити невеликі короткочасні дощі.
Синоптик Віталій Постригань заявляв, що в Україні через атмосферний фронт зіпсується погода, а температура повітря знизиться вже до кінця тижня.
Водночас синоптик Наталія Діденко попереджала, що, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 21 вересня, у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі.
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Про джерело: Climate Impact Company
Climate Impact Company - провідна американська незалежна компанія, що спеціалізується на глобальному кліматичному моніторингу, аналізі та довгострокових прогнозах погоди.
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