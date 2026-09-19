Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Аномальні температури та снігопади: якою буде погода в Україні взимку

Марія Николишин
19 вересня 2026, 12:00
google news Підпишіться
на нас в Google
Кліматичні моделі віддають перевагу теплому грудню та лютому, а єдине вікно для справжніх морозів залишається за січнем.
Аномальні температури та снігопади: якою буде погода в Україні взимку
Прогноз погоди на зиму 2026-2027 / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Який місяць зими буде найаномальнішим
  • Коли чекати хвилю холоду в Україні

Зима 2026-2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму із незвично високими температурами у грудні. Про це йдеться у прогнозі від Climate Impact Company.

Що впливатиме на погоду взимку

Фахівці наголошують, що аномальна спека та посуха, які спостерігалися в Західній і Центральній Європі влітку 2026 року, були пов’язані з рекордно високою температурою поверхні Середземного моря та акваторій біля західного і південно-західного узбережжя Європи.

відео дня

Очікується, що ці теплові аномалії збережуться і взимку 2026-2027 років, хоча їхня інтенсивність знизиться. Додатковим фактором теплої погоди може стати потепління вод навколо Європи.

Важливу роль також відіграватиме Ель-Ніньйо. Якщо прогноз щодо його надзвичайно сильної фази справдиться, він може впливати на погодні процеси далеко за межами тропічних широт і сприяти формуванню теплішої зими в Європі.

Якою буде погода взимку

За прогнозами, грудень може виявитися найтеплішим і найбільш аномальним місяцем зими. Найвищі температурні відхилення прогнозують для Східної Європи, тоді як на півдні континенту переважатиме сухіша погода.

Аномальні температури та снігопади: якою буде погода в Україні взимку
Погода в Києві у грудні / фото: meteoprog

Найімовірніший період похолодання припаде на січень. У східних регіонах Європи можливі морози та снігопади, а хвиля холоду на короткий час може просунутися від Чорного моря до центральних районів.

Аномальні температури та снігопади: якою буде погода в Україні взимку
Погода в Києві у січні / фото: meteoprog

У лютому температура знову підвищиться, і на більшій частині континенту очікуються показники вище кліматичної норми.

"Опади переважно випадатимуть у вигляді дощу, хоча в гірських районах Центральної та Південної Європи можливі рясні снігопади", - йдеться у прогнозі.

Аномальні температури та снігопади: якою буде погода в Україні взимку
Погода в Києві у лютому / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні 19 та 20 вересня у більшості областей буде сонячною, малохмарною та сухою на фоні антициклону. Лише у північних та західних регіонах 19 вересня малорухомий атмосферний фронт може спричинити невеликі короткочасні дощі.

Синоптик Віталій Постригань заявляв, що в Україні через атмосферний фронт зіпсується погода, а температура повітря знизиться вже до кінця тижня.

Водночас синоптик Наталія Діденко попереджала, що, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 21 вересня, у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі.

Читайте також:

Про джерело: Climate Impact Company

Climate Impact Company - провідна американська незалежна компанія, що спеціалізується на глобальному кліматичному моніторингу, аналізі та довгострокових прогнозах погоди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Погода в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський показав новий перехоплювач реактивних "Шахедів" - що відомо

Зеленський показав новий перехоплювач реактивних "Шахедів" - що відомо

15:01Війна
ЗСУ просунулися на Донеччині: у Третьому корпусі розкрили нові деталі операції

ЗСУ просунулися на Донеччині: у Третьому корпусі розкрили нові деталі операції

14:45Фронт
Зимова допомога 19 400 гривень: кому виплатять гроші, а кому — відмовлять

Зимова допомога 19 400 гривень: кому виплатять гроші, а кому — відмовлять

13:32Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Золото під ногами: шукач металу відкопав 3000-річний скарб за 20 хвилин

Золото під ногами: шукач металу відкопав 3000-річний скарб за 20 хвилин

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 38 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 38 с

Навіщо люди затискають кнопку 9 в банкоматах: секрет зняття грошей

Навіщо люди затискають кнопку 9 в банкоматах: секрет зняття грошей

У житті почнеться біла смуга: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни

У житті почнеться біла смуга: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни

Гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Овнам — фінал, Тельцям — спокій

Гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Овнам — фінал, Тельцям — спокій

Останні новини

15:32

Експерти радять посипати свічки корицею - як працює трюк і для чого

15:30

Взуття можна зіпсувати одним пранням: як правильно прати кросівки в машинці

15:24

Кілька хвилин - і наліт зникне: дієвий домашній засіб для чищення унітазуВідео

15:09

Цвіль і наліт зникнуть з плитки за 15 хвилин: потужний розчин за копійкиВідео

15:01

Зеленський показав новий перехоплювач реактивних "Шахедів" - що відомо

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
14:45

ЗСУ просунулися на Донеччині: у Третьому корпусі розкрили нові деталі операції

14:25

Дрони почали бити точніше по цілях: як Росія наводить їх на міста України

14:20

Коли насправді слід садити полуницю восени: садівниця розкрила секрет врожайностіВідео

13:44

Китайський гороскоп на завтра, 20 вересня: Зміям — новини, Коням — дохід

Реклама
13:44

Ніколи не був таким вільним: "Тамбовський вовк" Жидков дав інтерв’ю росіянам

13:35

РФ готує нову технологію для "Шахедів": "Флеш" попередив про серйозну загрозу

13:32

Зимова допомога 19 400 гривень: кому виплатять гроші, а кому — відмовлять

13:28

Скільки військових втрачає Україна щомісяця - Туск назвав цифри

12:59

Купувати чи продавати: чи злетить долар до 50 грн та що буде з курсом у жовтні

12:46

Щоб не повернутися з порожнім кошиком: коли варто збирати гриби у вересніВідео

12:35

П'яниця на смітнику: нове фото Кіркорова підірвало соціальні мережі

12:20

Лише одна процедура у вересні: що робити зі смородиною, щоб було багато ягідВідео

12:00

Аномальні температури та снігопади: якою буде погода в Україні взимку

11:47

Вільям публічно поставив Кейт у незручне становище: момент потрапив на відео

11:16

Боїться масової втечі росіян: в ISW розкрили план Путіна щодо мобілізації

Реклама
10:57

Зеленський і Трамп можуть не зустрітися в Нью-Йорку: що відомо

10:36

Які рослини не варто вирощувати вдома: названо найвибагливіші квіти

10:22

Чому у ванній з’являються лусочниці: простий спосіб позбутися комах

09:34

Київщину майже добу атакували дрони: пошкоджено будинки та склади, деталіФото

09:32

РФ атакувала Одесу: пошкоджено будинки, авто й адміністративну будівлю

08:48

"Давайте жити дружно": Путін зробив нову заяву про НАТО та мирні переговори

08:31

Дагестан атакували дрони: у Каспійську пролунали вибухи

07:49

Удар КАБом по дев'ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали 7-річного хлопчикаФото

07:24

ЗСУ обходять Ямпіль: Яковина пояснив, чому це одна з вирішальних битв війниПогляд

05:56

Гороскоп на завтра, 20 вересня: Близнюкам - труднощі, Стрільцям - зміни

05:10

У житті почнеться біла смуга: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни

04:05

Чим замінити яйця у випічці, щоб вона вийшла пухка - поради від кухаря

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 38 с

03:22

Темні плями від грибів зникнуть за хвилини: чим відмити руки після маслюків

01:45

"Пекельні санкції" у дії: Трамп завдав потужного удару по РФ та Ірану

01:21

Головна умова для майбутньої пенсії: чи є ризик для трудового стажу

18 вересня, п'ятниця
23:54

Підірвані літаки та вертольоти РФ: деталі потужного удару по летовищу Ростова

23:30

Коли викопувати та як садити лілії восени: секрет досвідченої садівниці

23:06

Берлін втрачає канцлера, а Київ отримує ракети для Patriot — КохПогляд

22:54

Про жовті плями на подушці можна забути: дешевий спосіб із простим інгредієнтомВідео

Реклама
22:20

РФ атакувала Суми КАБами: є жертви, під завалами шукають людей

22:17

Україна та РФ хочуть усунути Віткоффа від переговорів – у чому причина

22:06

Тест на IQ: потрібно знайти полуницю без плодоніжки за 15 секунд

21:59

Ціна дизеля злетить: експерт розкрив терміни та нову вартість палива

21:27

Відмиється навіть старий жовтий наліт: чим почистити ущільнювачі душової кабіниВідео

21:00

"Мисливець за скарбами": вчений зробив сенсаційне відкриття та "підірвав" архіви

20:59

"Все це буде по нас летіти": авіаційний експерт дав тривожний прогноз на зиму

20:46

Гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Овнам — фінал, Тельцям — спокій

20:26

Навіщо люди затискають кнопку 9 в банкоматах: секрет зняття грошей

20:06

Цвіль зникне прямо на очах: ​​розкрито простий домашній секретВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти