Аномальні температури та снігопади: якою буде погода в Україні взимку

Кліматичні моделі віддають перевагу теплому грудню та лютому, а єдине вікно для справжніх морозів залишається за січнем.

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Прогноз погоди на зиму 2026-2027 / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Який місяць зими буде найаномальнішим

Коли чекати хвилю холоду в Україні

Зима 2026-2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму із незвично високими температурами у грудні. Про це йдеться у прогнозі від Climate Impact Company.

Що впливатиме на погоду взимку

Фахівці наголошують, що аномальна спека та посуха, які спостерігалися в Західній і Центральній Європі влітку 2026 року, були пов’язані з рекордно високою температурою поверхні Середземного моря та акваторій біля західного і південно-західного узбережжя Європи.

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Очікується, що ці теплові аномалії збережуться і взимку 2026-2027 років, хоча їхня інтенсивність знизиться. Додатковим фактором теплої погоди може стати потепління вод навколо Європи.

Важливу роль також відіграватиме Ель-Ніньйо. Якщо прогноз щодо його надзвичайно сильної фази справдиться, він може впливати на погодні процеси далеко за межами тропічних широт і сприяти формуванню теплішої зими в Європі.

Якою буде погода взимку

За прогнозами, грудень може виявитися найтеплішим і найбільш аномальним місяцем зими. Найвищі температурні відхилення прогнозують для Східної Європи, тоді як на півдні континенту переважатиме сухіша погода.

Погода в Києві у грудні / фото: meteoprog

Найімовірніший період похолодання припаде на січень. У східних регіонах Європи можливі морози та снігопади, а хвиля холоду на короткий час може просунутися від Чорного моря до центральних районів.

Погода в Києві у січні / фото: meteoprog

У лютому температура знову підвищиться, і на більшій частині континенту очікуються показники вище кліматичної норми.

"Опади переважно випадатимуть у вигляді дощу, хоча в гірських районах Центральної та Південної Європи можливі рясні снігопади", - йдеться у прогнозі.

Погода в Києві у лютому / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні 19 та 20 вересня у більшості областей буде сонячною, малохмарною та сухою на фоні антициклону. Лише у північних та західних регіонах 19 вересня малорухомий атмосферний фронт може спричинити невеликі короткочасні дощі.

Синоптик Віталій Постригань заявляв, що в Україні через атмосферний фронт зіпсується погода, а температура повітря знизиться вже до кінця тижня.

Водночас синоптик Наталія Діденко попереджала, що, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 21 вересня, у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі.

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Про джерело: Climate Impact Company Climate Impact Company - провідна американська незалежна компанія, що спеціалізується на глобальному кліматичному моніторингу, аналізі та довгострокових прогнозах погоди.

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