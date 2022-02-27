Збив 10 літаків окупантів РФ: в СБУ розповіли про легендарного Привида Києва

Український пілот Привид Києва / СБУ

Легендарного українського пілота ЗСУ прозвали Привидом Києва за результативну роботу проти окупантів РФ.

Він вже збив 10 російських літаків, йдеться в повідомленны Служби безпеки України.

"Його називають Привидом Києва, хоча він захищає нашу безпеку, як справжній Ангел.

У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів", підкреслили в СБУ.

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Раніше повідомлялося про те, що війська ППО України знищили російський військово-транспортний літак Іл-76, який перевозив ворожий десант.