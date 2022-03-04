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Ядерна хмара накриє і РФ: якими можуть бути наслідки катастрофи на Запорізькій АЕС

4 березня 2022, 06:45

Якщо станеться вибух на найбільшій атомній станції у Європі, для Росії це також не мине безслідно.

Ядерний вибух у разі катастрофи на ЗАЕС накриє як Європу, так і РФ/ Скріншот

У разі, якщо на Запорізькій атомній електростанції станеться вибух, то наслідки не оминуть і Росію – значну частину країни-агресорки накриє ядерною хмарою.

Тому дії Путіна зараз – це геноцид не тільки Європи, а й самих росіян. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань екології, нардеп Олег Бондаренко в ефірі єдиного марафону новин, пише Сегодня.

Нардеп звернувся до росіян із закликом зупинити своє керівництво будь-якою ціною.

"Ваше керівництво, пан Путін, абсолютно божевільні. Те, що він зараз робить – це геноцид не тільки Європи, а й геноцид Росії", – зазначив депутат.

Він розповів, що, судячи з рози вітрів, ядерна хмара у разі катастрофи накриє Кубань, Краснодарський край, Ростовську область, Західний Кавказ і Північний Кавказ.

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"Крим не ваш, вам його не шкода, але його теж накриє. Вибух, який може статися, буде порівняний за величиною з вибухом Ростовської АЕС та Курської АЕС разом узятих. Зупиніть своє керівництво за всяку ціну, не допустіть геноциду", – закликав Бондаренко.

Жодна АЕС у світі не розрахована на воєнні дії

Як пояснила незалежна експертка з питань енергетики Ольга Кошарна, на будь-якій атомній електростанції є системи захисту від порушників, зокрема й системи протиповітряної оборони. Також сховища збудовані так, щоб витримати удари авіації, пише Обозреватель.

Проте заступник міністра енергетики Ярослав Демченков раніше наголошував, що ні одна з українських АЕС (як і жодна у світі) не розрахована на те, щоб бути в епіцентрі воєнних дій. У разі, якщо в діючу АЕС потрапить ракета, наслідки можуть бути катастрофічними – радіоактивні викиди можуть перевищити викиди від Чорнобиля і Фукусіми.

На тому, що ситуація на ЗАЕС може призвести до катастрофи не лише в Європі, а й в усьому світі, наголошував і в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Рада", пише Українська правда.

"На Чорнобильській АЕС ми бачили наслідки аварії лише на одному енергоблоці. Тут їх шість. І це може бути не просто катастрофа на всю Європу, це може бути світова катастрофа. Ми повинні зробити все, щоб зупинити такі дії, тому що наслідки можуть бути непередбачуваними, і постраждати може весь світ", – зазначив Стрілець.

Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС

На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі спалахнула пожежа через обстріл російськими окупантами. Це найбільша в Європі та шоста у світі атомна електростанція. Вона складається із шести атомних енергоблоків по 1 млн. кВт кожен.

Повідомлялося, що окупанти вже потрапили в перший енергоблок АЕС. Рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, адже обстріли тривають. Працівники станції зазначають, що інформації про порушення радіаційного фону поки немає.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

"Російська армія обстрілює з усіх боків Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вогонь вже спалахнув. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів більше, ніж Чорнобиль!", – наголосив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у зв’язку з обстрілами і пожежею на АЕС. Також він уже обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС із Мішелем, Шольцем, Байденом. Крім цього, Україна зв'язалася з МАГАТЕ.

Пізніше стало відомо, що пожежників пустили на територію Запорізької АЕС, де виникло загоряння.

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