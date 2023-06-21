ФОП можна закрити в два кліка: повна інструкція в "Дії"

Користувачеві необхідно буде тільки перевірити свої дані, а потім поставити електронний підпис для закриття ФОП.

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Як закрити ФОП в дії / Колаж Главред, фото Мінцифри

У додатку "Дія" з'явилася дуже важлива і корисна функція для багатьох українців. Тепер можна закрити ФОП всього в кілька кліків.

"Закривайте ФОП в секунду - нова послуга вже на порталі "Дія". Вона повністю автоматична. Відсутній будь-якої людський фактор. Більше не потрібно довго чекати, поки заяву вручну обробить Держреєстратор. Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) - це унеможливлює помилки", - повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як закрити ФОП в "Дії"

Користувачеві необхідно буде тільки перевірити свої дані, а потім поставити електронний підпис.

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Після цього заяву буде автоматично оброблено. Результат через деякий час прийде на пошту і в особистий кабінет на порталі "Дія".

"Продовжуємо запускати зручні послуги для підприємців. Дякую нашим партнерам-програмі EGAP, яка впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії", — підкреслив Федоров.

Українці через Дію отримають компенсацію за зруйновані будинки

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про розробку механізму компенсації для людей, які втратили свої домівки внаслідок збройної агресії РФ.

Як підкреслив він у своєму зверненні, орієнтовно через тиждень у додатку Дія розпочнеться реєстрація про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

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