Чи запросять Україну в НАТО: у Білому домі дали відповідь

Зараз триває активна розмова про різні елементи плану перемоги, які були викладені президентом України Володимиром Зеленським.

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У НАТО немає консенсусу щодо запрошення України до Альянсу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Наразі серед членів НАТО триває дискусія про те, чи запрошувати Україну до Альянсу. Консенсусу в цьому питанні поки що немає. Про це заявив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена на брифінгу з приводу запланованого візиту американського лідера до Німеччини.

За словами чиновника, триває активна розмова про різні елементи плану перемоги, які були викладені президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова була з Байденом як під час візиту глави української держави до США, так і під час телефонного дзвінка лідерів двох держав. Зокрема, чиновник згадав про роботу над питанням, яке стосується корисних копалин, однак не уточнив деталі, передає Білий дім.

Він зазначив, що станом на зараз, певні моменти плану з точки надання додаткових військових можливостей виконуються. У тому, що стосується запрошення України до НАТО, немає єдиної думки.

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"Серед союзників по НАТО триває дискусія про запрошення. На даний момент немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО лише кілька місяців тому - у липні, у середині липня - всі 32 союзники підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Тому питання полягає в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків", - сказав чиновник.

Він додав, що "президент Байден хоче, щоб Україна перемогла". Ці "зусилля будуть забезпечені належними ресурсами", "на карту поставлено дуже багато".

"Саме тому президент закликав до зустрічі на рівні лідерів оборонної контактної групи з Україною, або так званого Рамштайнського саміту, і ця зустріч відбудеться найближчим часом, для того, щоб викликати таку саму терміновість і внесок із боку деяких наших союзників і партнерів, щоб ми могли продовжувати це робити", - сказав представник адміністрації президента США.

У Білому домі також підтвердили, що в п'ятницю Байден у Німеччині зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

План перемоги Зеленського та членство України в НАТО - останні новини

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.

План перемоги складається з п'яти пунктів, включно з геополітичними, військовими, економічними та безпековими аспектами. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий - на повоєнний час. Один із пунктів плану - вступ України до НАТО до завершення війни. Детальніше читайте в матеріалі: Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить.

Пункти плану перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред ​

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість у тому, що Україна стане 33-ю або 34-ю країною-членом НАТО і заявив, що це станеться "одного разу". Відповідну заяву він зробив перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в четвер.

17 жовтня Зеленський заявив, що гарантією безпеки України може стати або ядерна зброя, або вступ до НАТО. За його словами, Київ віддав свої боєголовки і тепер змушений воювати з Росією, яка порушила зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму. Сьогодні немає інших робочих блоків безпеки, крім Північноатлантичного альянсу.

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