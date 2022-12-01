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Кожному потрібно зробити запас продуктів, води і теплих речей: Кличко попередив киян

1 грудня 2022, 17:51

За словами Кличка, в Києві на даний момент працюють 430 пунктів обігріву.

Віталій Кличко, відключення світла
Віталій Кличко / pixabay

Жителі Києва повинні запастися водою, продуктами тривалого зберігання і теплими речами.

Як заявив мер столиці Віталій Кличко, у разі блекаута і руйнування інфраструктури, повної відсутності електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, в дуже короткий проміжок часу температура в квартирах може не сильно відрізнятися від зовнішньої температури, що в умовах зими небезпечно.

"Зараз зима, три найважчі місяці. І я звертаюся до киян мати обов'язково запас технічної води, питної води, запас продуктів довгого зберігання, теплі речі. Якщо є можливість - в передмісті Києва, у знайомих, у когось є свої будинки, знайомі, друзі, проговорите, будь ласка, можливість тимчасового перебування у ваших друзів. Елементарні речі повинні бути: тепло, піч, вода", - сказав Кличко на Київському безпековому форумі.

За його словами, в Києві на даний момент працюють 430 пунктів обігріву, проте місцева влада працює над тим, щоб збільшити їх кількість.

Небезпека нового ракетного удару РФ

З 10 жовтня російські окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами, намагаючись знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла і електрики.

23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити. Росіяни пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру і вбили цивільних жителів у Києві та Вишгороді.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати новий масований ракетний удар по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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війна в Україні Віталій Кличко війна Росії та України
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