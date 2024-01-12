Підліток сказав батькам у Чехії, що йде до школи. А насправді ж взяв з собою паспорт з дому і відправився в Україну.

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Польські прикордонники підлітка затримали і повернули батькам до Чехії / колаж Главред, фото Strazgraniczna і ua.depositphotos.com

15-річний юнак з Чехії вирушив на польсько ‒ український кордон спершу прогуляв школу, а потім втік з дому-для того, щоб відправитися в Україну воювати проти російських окупантів. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Підліток сказав батькам, що йде до школи. А насправді ж взяв з собою паспорт з дому і відправився в Україну.

Офіцери польського Сілезького прикордонного загону, які були на чергуванні на пункті спільного контролю в Хотебузі (Чехія), отримали від своїх Чеських колег відповідні повідомлення.

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У них говорилося, що 15-річний юнак з міста Острава вийшов з дому, але в школу він так і не потрапив. Відтак, його батьки звернулися до поліцейських, які встановили, що сигнал смартфона молодої людини був запеленгований у польському місті Перемислі.

"В ході подальшого розслідування з'ясувалося, що 15-річний підліток взяв з дому свій паспорт, тому що хотів потрапити в Україну, щоб допомогти тамтешній армії в боротьбі з російським агресором. Хлопець вже встиг перетнути польсько – український кордон", - розповідають польські прикордонники.

Хлопця затримали і вже повернули додому в Остраву.

Боротьба російських добровольців

Нагадаємо, в травні легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" провели військову операцію на території Бєлгородської області. Вони працювали над створенням "смуги безпеки" для захисту мирних українців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Незабаром стало відомо, що Легіон і добровольчий корпус пройшли населений пункт Гора-Поділ в Бєлгородській області і розпочали штурм населеного пункту Грайворон.

Потім, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що рейд в регіон показав уразливості російської держави і тепер слід очікувати нових походів добровольців.

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