Кулеба жорстко відповів Франциску на скандальну пропозицію щодо "білого прапора"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви Папи Римського Франциска з приводу війни в Україні, в яких Понтифік запропонував Києву підняти "білий прапор".
Ватикану не слід повторювати історичні помилки, а необхідно послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі, написав глава МЗС у соцмережі Х.
За його словами, найсильніший той, хто в битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами".
"Що стосується білого прапора, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за своє життя. Наш прапор - синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо і перемагаємо. Ми не будемо піднімати інші прапори", - пише український дипломат.
Кулеба додав, що Україна вдячна Його Святості за постійні молитви за мир і продовжує сподіватися, що після двох років спустошливої війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит до нас у країну, щоб підтримати більше ніж мільйон українців-католиків, більше ніж п'ять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців.
Хто такий Папа Франциск?
Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.
25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.
Скандальні заяви Папи Римського
Нагадаємо, раніше Папа Римський зганьбився скандальною заявою і запропонував Україні здатися. За його словами, Україні нібито потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".
Пізніше у Папи Римського спростували слова про "білий прапор". Нібито Франциск використовував термін "білий прапор", запропонований його інтерв'юером зі швейцарської телерадіокомпанії RSI, щоб вказати на припинення військових дій і перемир'я, досягнуте за допомогою "сміливості переговорів".
Посланець Папи Римського заявив, що немає мирного плану щодо України. За словами Дзуппі, всі зустрічі в Москві "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах". Але ніякі мирні ініціативи нібито не обговорювалися.
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