РФ обрала нову ціль на півдні: у ЗСУ назвали, який населений пункт під загрозою

Росіяни намагаються обійти мінні поля і загородження, підкреслив Дмитро Лиховій.

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/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

На південному напрямку російські окупанти під час атак використовують баггі, квадроцикли та різноманітні всюдиходи, розповів представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Як пояснив він в ефірі інформаційного телемарафону, тим самим росіяни намагаються оминути мінні поля та загородження. Особливо це помітно на Роботинському напрямку, де російські військові не полишають спроб вибити позиції ЗСУ.

Представник ЗСУ каже, що використання баггі, квадроциклів та інших всюдиходів свідчить про втрати ворога в бронетехніці.

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"Це свідчить про те, що ми вибиваємо їхню бронетехніку: танки, БТР. І вони змушені пересідати на колимаги. Ми про це говоримо, що в них "колимажні м'ясні штурми", - резюмував Лиховій.

Що відомо про село Роботине? Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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