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Ватикан дав задню: посланник Папи Римського заявив, що немає мирного плану щодо України

Анна Ярославська
3 липня 2023, 07:24 оновлено 3 липня, 07:31
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У травні Ватикан заявляв, що бере участь у миротворчій місії, спрямованій на врегулювання війни між Росією та Україною.
Маттео Дзуппі, війна в Україні
Маттео Дзуппі заявив, що мирні ініціативи з представниками окупантів нібито не обговорювалися / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Мирний посланник Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі відвідав з візитом столицю країни-агресора РФ, де зустрівся з радником російського диктатора Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ Кирилом. За результатами поїздки кардинал заявив, що у Ватикану немає мирного плану, який міг би зупинити війну Росії в Україні.

За словами Дзуппі, всі зустрічі в Москві "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах". Але жодні мирні ініціативи в розмовах з представниками окупантів нібито не обговорювалися, передає Reuters.

"Зустрічі були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Не існує мирного плану, немає посередництва. Існує велике прагнення, щоб насильство припинилося і щоб людське життя можна було зберегти, починаючи із захисту найменших", – сказав Дзуппі.

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Кардинал додав, що найближчими днями зустрінеться з Папою Франциском, щоб обговорити результати зустрічей, що відбулися.

Зазначимо, виступаючи 30 червня перед релігійною делегацією Константинопольського Патріарха, Папа Франциск сказав, що війні в Україні "не видно кінця". У той же день було оприлюднено заяву Ватикану, в якій йдеться, що візит був "спрямований на виявлення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити дорогу до миру".

Мирна ініціатива Папи Римського

У травні Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчої місії, спрямованій на врегулювання війни між Росією та Україною. Глава Католицької церкви висловив надію на можливість стати посередником між сторонами. При цьому він відмовився уточнити будь-які подробиці миротворчої місії.

При цьому Україні нічого не було відомо про мирну ініціативу Папи Римського Франциска. Про це писало видання CNN з посиланням на неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента України.

"Президент Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України. Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома і без нашого узгодження", - сказав співрозмовник журналістів.

Про те, що країна-агресор Росія не знає про миротворчу місію Ватикану в Україні 2 травня заявив і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

3 травня Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін заявив, що миротворча місія Папи Римського Франциска щодо завершення війни в Україні відбудеться в будь-якому випадку.

"Миротворча місія відбудеться. Я здивований, що Київ та Москва сказали, що не знають про це", – сказав Паролін.

3 травня Папа Римський Франциск зустрівся з високопоставленим митрополитом Російської Православної церкви Антонієм. Він є другою людиною в РПЦ після Патріарха Кирила, який активно підтримує загарбницьку війну РФ проти України та геноцид українців.

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