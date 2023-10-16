ГРУ вербує колишніх "вагнерівців" у нову ПВК "Редут" - британська розвідка

Британська розвідка оцінює чисельність нового угруповання російської ПВК "Редут" приблизно в 7 тисяч осіб.

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Редут, британська розвідка / колаж Главред, фото Вікіпедія, сайт Міноборони Великої Британії

Російська приватна військова компанія "Редут" вербує найманців під виглядом добровольців, у тому числі колишніх бойовиків ПВК "Вагнера". Про це повідомляють представники розвідки Міноборони Великобританії.

За їхніми даними, контролює і фінансує діяльність групи, в тому числі і вербування нових бойовиків військова розвідка країни-агресора РФ ‒ Головне розвідувальне управління (ГРУ).

Там кажуть, що з початку повномасштабного вторгнення найманці "Редуту" брали участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях.

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Британська розвідка оцінює чисельність даного угруповання приблизно в 7 тисяч осіб.

"Зараз "Редут" є однією з ряду ПВК і підрозділів Добровольчого корпусу, які використовуються Міністерством оборони Росії для посилення російських регулярних сил", — зазначають британські розвідники.

Вони стверджують, що практика набору до лав російського Міноборони через "добровольчі" сили повинна, за задумом російських генералів, допомогти Росії уникнути подальших непопулярних мобілізацій.

Що відбувається із залишками ПВК"Вагнера"

27 вересня начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що частина найманців ПВК "Вагнер" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

Тим часом Федеральна служба безпеки Росії перевіряє співробітників близької до голови держави Володимира Путіна Росгвардії на причетність до заколоту Євгена Пригожина та ПВК"Вагнер". Нібито Росгвардія допомогла "Вагнеру" заховати снаряди та обладнання на своїх складах відразу після бунту. У Кремлі планують консолідувати свій силовий блок саме навколо Росгвардії.

Тим часом в Росії створена нова приватна військова компанія під патронатом Міністерства оборони окупантів. Її очолить опальний генерал Сергій Суровікін. Відомство вже направляє своїх представників в Білорусь і країни Африки і планує рекрутувати якомога більше бойовиків ПВК "Вагнер".

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