УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кримський міст підірвано: експерт пояснив, як це вплине на війну в Україні

8 жовтня 2022, 12:15

Вибух на Кримському мосту вдарить по можливостях окупаційної армії.

Вибух на Кримському мосту
Вибух на Кримському мосту / https://t.me/SBUkr

Вибух на Кримському мосту унеможливить перекидання російських мобілізованих через тимчасово окупований Крим далі на Запорізький напрямок або на лівобережжя Херсонщини.

Як розповів військовий експерт Олександр Мусієнко під час інформаційного телемарафону, приблизно 75 відсотків забезпечення угруповання російських військ на окупованих територіях півдня України здійснювалося через окупований Крим і, зокрема, через Кримський міст.

"На тлі бажання Росії перекидати туди мобілізованих, яких вони потім з Криму хочуть перевозити далі на запорізький напрямок або на Лівобережжя Херсонщини. Це зараз унеможливить таке перекидання. І, звичайно, що ключ до деокупації півдня України в цілому, в тому числі і в окупованому Криму", - сказав він.

Мусієнко також зазначив, що як мінімум це пригальмує перекидання російських військ, а в перспективі створить передумови, щоб у російських військових на окупованих територіях півдня виникало ще більше проблем.

Наслідки вибуху на Кримському мосту
Наслідки вибуху на Кримському мосту / скріншот

Вибухи на Кримському мості

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, що виникла рано вранці, 8 жовтня, загорівся в результаті потужного вибуху.

Горів потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Разом з тим обвалені прольоти автомобільного полотна, розташовані трохи нижче. Велика частина прольотів прихована під водою, тому встановити характер пошкоджень поки не можна.

Підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

"Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ", - сказав співрозмовник агентства.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Кримський міст
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра 9 жовтня 2022: Тельцям - роман, Ракам - сварки, Скорпіонам - травма

12:51

Гуркіт і детонація: в Іловайську підірвано залізничний потяг окупантівВідео

12:34

Ворожі мости повинні падати, а українська армія наступатиПогляд

12:33

Безглуздість очевидна навіть для Путіна: експерт розповів, чому РФ лякає ядерною зброєю

12:27

Стрижка сліпучої краси, що пасує абсолютно всім жінкам

Реклама
12:18

Арестович заявив, що диктатор Путін уже "мертвий"Відео

12:15

Кримський міст підірвано: експерт пояснив, як це вплине на війну в УкраїніВідео

11:58

"Що далі, росіяни": у Міноборони відреагували на підрив Кримського мостуВідео

11:39

Наздогнала карма: ЗСУ ліквідували беркутівця-зрадника з Севастополя

11:31

"Люблю і захоплююся": зірка "Сватів" привітала Путіна з днем народженняВідео

11:29

Руйнування Кримського мосту: жителі півострова в паніці штурмують АЗСВідео

11:18

Спецоперація СБУ: джерело розкрило деталі підриву Кримського мостуВідео

10:49

Перерізано канал перекидання зброї РФ: у МВС пояснили вибухи на Кримському мостуВідео

10:48

"Вообщє нє хачю уєзжать – Не уїдеш": мережа вибухнула мемами на руйнування Кримського мостуВідео

10:26

Православний календар на жовтень 2022: важливі церковні дати і свята

10:25

Усе, крім Криму: Кочетков розповів, до яких пір готові відступати війська РФ

10:16

"Happy Birthday, Mr President": у Зеленського потролили Путіна вибухами на Кримському мостуВідео

10:03

Поки Путін вирішує, як реагувати: "топ-чиновникам" порадили тікати з Криму з сім’ями – ЗМІВідео

09:32

"Бавовна" на Кримському мосту: у РФ назвали причину, опубліковані кадри вибухуВідео

09:28

"Дістав Путін зі своїми ювілеями": у росіян почалася паніка після руйнування Кримського мостаВідео

Реклама
09:05

Паніка в Криму: Керченський міст закрили після потужної "бавовни"Відео

08:53

Новий наратив російської пропагандиПогляд

08:31

Потужний вибух і обвал прольотів: подробиці "бавовни" на Кримському мостуВідео

08:30

Кімнатна квітка мільйонер: які квіти приносять удачу і грошіВідео

08:19

Знищили 110 росіян: ЗСУ "розмолотили" окупантів на півдніВідео

08:03

Путіна не приберуть, але процес транзиту влади в Росії вже почався - експертВідео

08:00

Потужні і енергійні дами: 5 жіночих імен з найсильнішою енергетикоюВідео

07:16

Горить Кримський міст: піднімається величезний стовп чорного диму, рух перекритийВідео

06:14

Похорон Путіна відклали до середини листопадаПогляд

06:00

Росія може розпастися на два-три десятки держав, бунти можуть початися з Чечні - КочетковВідео

05:50

Українців попередили про аномалію і назвали терміни різкого стрибка температуриВідео

05:07

День юриста 2022 в Україні: яскраві листівки та красномовні привітання до святаФото

05:00

Армія України поставила війська РФ перед складним вибором і може відкрити третій фронт – ЖдановВідео

04:24

"Петросян у пачці": Волочкова зі спаленим волоссям стала посміховиськом

03:55

Як прибрати катишки з одягу без машинки за 30 секунд: 5 ефективних способів

03:20

Найсмачніший і дуже легкий листковий салат Мурашник: вишуканий рецепт за 10 хвилинВідео

02:21

Військовий експерт розповів, чому оборона ворогів розвалюється швидше ніж очікувалося

01:40

Російська економіка почала відмирати: санкції та мобілізація заганяють її у глухий кут - експертВідео

00:51

Прикмети на 8 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу в будинок залучитиВідео

07 жовтня, п'ятниця
23:52

Зеленський щодо контрнаступу ЗСУ: схоже на швидку ходу, але хотілося б бігтиВідео

Реклама
23:23

Путіна попереджали: колишній КДБ-шник пояснив причини поразки РФ у війніВідео

23:21

Атакують снігопади і вдарить мороз: синоптик попередив про прихід "крижаної" зими в листопадіВідео

22:55

Основи довголіття: Комаровський дав поради, як продовжити життя

22:17

Бійці ЗСУ скаржаться на "катастрофічні" збої в роботі Starlink на передовій - FТ

22:04

Масове дезертирство під Херсоном: "елітні" війська Путіна розбігаються з передовоїВідео

21:32

Чому ніколи не можна пити чай з ложкою в чашці: заборони, про які ніхто не знавВідео

21:29

Зеленський попередив про загрозу: РФ готує своє суспільство до ядерного ударуВідео

21:23

Гайдай пояснив, яким чином налагодити відносини з мешканцями ЛуганщиниВідео

21:06

Соліст "Другої ріки" прокоментував свій роман з Яніною СоколовоюВідео

20:46

Прорив ЗСУ на Луганщині: звільнено від окупантів сім населених пунктівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти