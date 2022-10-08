Кримський міст підірвано: експерт пояснив, як це вплине на війну в Україні

Вибух на Кримському мосту / https://t.me/SBUkr

Вибух на Кримському мосту унеможливить перекидання російських мобілізованих через тимчасово окупований Крим далі на Запорізький напрямок або на лівобережжя Херсонщини.

Як розповів військовий експерт Олександр Мусієнко під час інформаційного телемарафону, приблизно 75 відсотків забезпечення угруповання російських військ на окупованих територіях півдня України здійснювалося через окупований Крим і, зокрема, через Кримський міст.

"На тлі бажання Росії перекидати туди мобілізованих, яких вони потім з Криму хочуть перевозити далі на запорізький напрямок або на Лівобережжя Херсонщини. Це зараз унеможливить таке перекидання. І, звичайно, що ключ до деокупації півдня України в цілому, в тому числі і в окупованому Криму", - сказав він.

Мусієнко також зазначив, що як мінімум це пригальмує перекидання російських військ, а в перспективі створить передумови, щоб у російських військових на окупованих територіях півдня виникало ще більше проблем.

Наслідки вибуху на Кримському мосту / скріншот

Вибухи на Кримському мості

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, що виникла рано вранці, 8 жовтня, загорівся в результаті потужного вибуху.

Горів потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Разом з тим обвалені прольоти автомобільного полотна, розташовані трохи нижче. Велика частина прольотів прихована під водою, тому встановити характер пошкоджень поки не можна.

Підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

"Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ", - сказав співрозмовник агентства.

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