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Військовий пояснив, у чому складність ударів по Кримському мосту

Яна Ставська
26 лютого 2024, 19:44
Проблемою ударів є зовсім не відстань до військового об'єкту росіян.
Кримський міст, ATACMS
Україна вже атакувала міст дронами / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Вікіпедія

Україна вже дістає до Кримського мосту зброєю, проте залишається проблема критичного ураження військового об'єкту російських окупантів, висловився в інтерв'ю Главреду молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Питання не в тому, щоб туди дістати, адже ми діставали по Керченському мосту, а в тому, щоб завдати йому критичних пошкоджень. А це - максимально важке завдання для будь-якої країни світу", - розповів він.

Гудименко зазначив, що росіяни накопичили біля Кримського мосту велику кількість ППО.

"Ми говоримо про те, що вони від дронів захищаються, розставляючи сітки і старі кораблі. Наприклад, вони притягли "Панцирі" і С-400, щоб прикривати міст. Після резиденції Путіна, Керченський міст - це, мабуть, друге найбільш захищене місце в РФ (а, можливо, навіть усього світу)", - вважає він.

Тому питання не тільки в тому, щоби по ньому поцілити, зауважив Гудименко.

"Поцілити у нього ракетою можна, це вже робили, але питання в тому, щоб знищити хоча б принаймні кілька прольотів. І бажано знищити не полотно, а саме колони. І це дуже складне завдання, яке, думаю, буде однією з наших пріоритетних цілей", - пояснив військовий.

Дивіться інтерв'ю Юрія Гудименка Главреду про підсумки 2 років повномасштабної війни:

Через нестачу озброєння в українського командування, вважає Гудименко, може знову прокинутися "нестандартне мислення".

"Ми неодноразово демонстрували його на полі бою, і будемо сподіватися, що воно спрацює ще раз. Тому що я, чесно кажучи, не бачу, як це завдання з тими силами, що є у нас, змогла б вирішити будь-яка армія світу. Подивимося, що ми можемо вигадати", - сказав Гудименко.

Хто такий Юрій Гудименко

Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) - український політичний діяч, лідер руху "Демократична сокира", у минулому-блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія.

З початку повномастабного вторгнення в Україну-молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське об'єднання "мрія".

Удари по Кримському мосту

Служба безпеки та Військово-морські сили України 18 липня 2023 року атакували незаконний російський Кримський міст у захопленому Криму дронами типу Sea Baby. БПЛА увійшли з моря. Українські фахівці перед завданням удару ретельно збирали інформацію.

Ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман, своєю чергою, зауважував, що російські окупанти для постачання своїх угруповань на захопленому півдні використовують не тільки Кримський міст, але і залізницю Волноваха-Токмак-Джанкой. Потрібно їх перерізати, і тоді від логістики росіян майже нічого не залишиться.

"Якщо перерізати цю гілку (через Волноваху), можна піти в обхід. Тому росіяни будують максимально близько до Азовського моря ще одну залізницю. У них основне перевезення всього, що необхідно для військ, – це не автомобільний транспорт, а залізничний. 50 вагонів поїзда можна серйозно завантажити технікою, боєприпасами. А будь-яка машина не візьме 50-60 тонн, як вагон, для цього потрібні 3-4 машини", - зазначив Гетьман.

Нещодавно, 25 лютого, керівник ГУР Міноборони РФ генерал-лейтенант Кирило Буданов у спеціальному відеозверненні заявив, що російських окупантів у Криму у 2024 році чекають нові неприємні сюрпризи, а цивільному населенню краще не бігти через Керченський міст.

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війна в Україні Кримський міст новини Криму війна Росії та України Юрій Гудименко
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