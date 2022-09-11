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Крим піде до нас, бо Росія почне розпадатися: Сенцов зробив гучний прогноз

11 вересня 2022, 13:39

Український кінорежисер і боєць ЗСУ Олег Сенцов поділився з українцями прогнозом з приводу повернення його рідного Криму під контроль Києва.

Сенцов, ВСУ
Олег Сенцов служить у ЗСУ / УНІАН і Facebook

Відомий український режисер Олег Сенцов, який тепер служить у ЗСУ, вважає, що Росія, яка розв'язала повномасштабну військову агресію проти України, почне розпадатися, а його рідний Крим обов'язково повернеться під контроль України. Таку думку він висловив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Я не знаю, як піде ця війна, чи буде якась військова операція по Криму. Можливо, до цього не дійде. Якщо ми звільнимо всю територію континентальної України військовим шляхом - всі нові окуповані території і Донбас - Путіну вже дуже важко буде утриматися при владі", - припустив він.

За його словами, в російській в'язниці в 2014-2019 роках він мріяв про звільнення Криму. І він сумнівався, що його мрія здійсниться. А тепер, зважуючи обставини, Сенцов каже, що до звільнення півострова залишилося не так далеко.

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Сенцов
Олег Сенцов / Facebook

Також він не виключив того, що незабаром перестане існувати путінський режим у тому вигляді, в якому він є – через свої втрати територій, військові і політичні поразки. І "Крим піде до нас, тому що Росія почне розпадатися [...] але в тому, що ми туди зайдемо, повісимо і українські прапори, і наших ворогів, ніхто не сумнівається", – заявив Сенцов.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію з метою звільнення своїх територій в Харківській області. Війська Росії вибиваються з раніше захоплених ними українських земель. Звільнений Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка Шевченкове та інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський 9 вересня розповів, що у Харківській області звільнили вже понад 30 населених пунктів. На деокупованих територіях проводяться заходи, спрямовані на забезпечення безпеки. Встановлюється порядок.

10 вересня бійці ЗСУ підняли державний прапор України над містом Куп'янськ, який перебував під окупацією військ Росії майже з самого початку повномасштабної війни. Куп'янськ - важливий транспортний вузол, через який йшла вся Логістика окупантів з російської території.

Інші новини:

Олег Сенцов деокупація Криму війна Росії та України
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