Ексдепутат Держдуми розповів, як реагує Путін на успіхи ЗСУ

Як Путін реагує на дії ЗСУ / Колаж УНІАН, Reuters

Успішні дії Збройних сил України на фронтах дуже сильно впливають на рішення президента РФ Володимира Путіна, повідомив колишній депутат Держдуми, юрист і правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу Еспресо.

"У Путіна є причини для нервозності через ситуацію на фронтах в Україні. І це очевидно. Це є першою й головною причиною його неадекватної поведінки. Ми всі прекрасно знаємо, що зараз для російської армії ситуація стає все складніше. Через це він може приймати неправильні рішення. Через ситуацію на фронтах, Путін може приймати рішення, які приведуть зовсім до інших результатів", - пояснив експерт.

За словами Фейгіна, ситуація на фронтах в Харківській області дуже впливає на Путіна.

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"Очевидно, чому Путін сьогодні збирає Радбез РФ. Зокрема, через ситуацію в Харківській області. Оскільки втрата захоплених територій Харківської області для них дуже погана перспектива. Тому слід очікувати, що його рішення можуть призвести до катастрофічних наслідків для Росії", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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