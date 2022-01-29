УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кривавий розстріл у Дніпрі: шукають жінку, яка вивезла злочинця з міста

29 січня 2022, 21:04

Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як зник з місця події з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста.

false
У Дніпрі розшукують жінку, яка допомогла сховатися стрілку

Слідчі ДБР спільно з поліцією шукають у Дніпрі свідків і очевидців, які бачили нацгвардійця Артемія Рябчука після втечі з місця розстрілу людей на Південному машинобудівному заводі, повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як зник з місця події з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу і намагався зупиняти автомобілі.

"Зупинивши один з легкових автомобілів, Він наказав жінці відвести його в місто Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області в житлові квартали", – повідомили в ДБР.

У зв'язку з цим правоохоронці просять небайдужих громадян, які бачили в цей період Артемія Рябчука, зв'язатися з ДБР за телефоном 0800-350-352.

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Реклама

Як повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

Читайте також:

viber
новини Дніпра расстрел преступники ДБР
Зараз ви переглядаєте новину «Кривавий розстріл у Дніпрі: шукають жінку, яка вивезла злочинця з міста». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуПодарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіаку Гороскоп на сьогодні, 26 січня 2022: Близнюкам – неймовірна зустріч, Дівам – неприємності, Стрільцям - секретиГороскоп на сьогодні, 26 січня 2022: Близнюкам – неймовірна зустріч, Дівам – неприємності, Стрільцям - секрети Збудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютомуЗбудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютому Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способиЯк правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи Дієтолог назвала найкращу спецію для здоров'я печінки й роботи кишківникаДієтолог назвала найкращу спецію для здоров'я печінки й роботи кишківника
21:47

Українців можуть змусити доплатити за "торішній" газ - подробиці

21:46

Жертв мало бути більше: ексбоєць НГУ пояснив план помсти РябчукаВідео

21:25

Кулеба озвучив дипломатичну стратегію щодо стримування РосіїВідео

21:04

Кривавий розстріл у Дніпрі: шукають жінку, яка вивезла злочинця з містаВідео

20:59

Загроза нападу РФ на Україну: Путін поки не схвалив атаку - РезніковВідео

Реклама
20:40

"Психологічна війна": У Міноборони відреагували на інформацію про "запаси крові"

20:31

Школи в Києві масово закривають на карантин: терміни дистанційкиВідео

20:19

Розпал газової кризи у Європі: в ПСГ мінімум газу за 5 років, а постачання від Газпрому впали на 40%

19:59

США накрили потужні снігопади: немає світла, скасовують рейси, є загроза НС

19:55

Українцям пообіцяли надбавку до пенсій: кому і коли дадуть 500 гривень доплатиВідео

19:33

Путіна остаточно і безповоротно послалиПогляд

19:32

Переговори з "ЛДНР" та "неправильні пам'ятники": президент Хорватії потрапив у новий скандал

19:29

Протести в Казахстані: Токаєв пояснив, навіщо "бойовики" захоплювали аеропорт в АлматиВідео

19:19

Пародія на поганий шпигунський фільм: рецензія на комедію "Агент 117: з Африки з любов'ю"Відео

18:56

У Дніпрі на вокзалі зі стелі впала величезна люстра

18:48

Україну накрила нова кібератака: хакери розсилають віруси з серверів судівВідео

18:27

"Це недобра справа": Резніков висловився щодо відмови Німеччини надати зброюВідео

18:19

До мільйона біженців з України у Польщі: Варшава припускає найгірший сценарій війни Москви проти Києва

18:07

Везіння в грошах і щастя в любові: хто зі знаків в списку щасливчиків лютогоВідео

17:49

Гречка по 80 гривень за кіло: українців приголомшили прогнозом рекордного подорожчанняВідео

Реклама
17:30

Гороскоп на завтра, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманВідео

17:18

Кривава бійня в Дніпрі: спливли дані про знущання в частині, де служив РябчукВідео

17:16

Гороскоп на лютий 2022 року для Терезів: почнеться найщасливіший періодВідео

17:14

Україна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і ЗеленськогоВідео

17:00

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

16:49

Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплатиВідео

16:06

Путін прискорює інтеграцію захопленого Донбасу: "громадянам Росії" обіцяють пільги і соцвиплатиВідео

15:52

Мінус сім мільйонів: в ООН дали сумний прогноз стрімкого вимирання українців

15:26

Угорщина відмовила в розміщенні нових сил НАТО на її територіїВідео

15:13

У Кремлі оголосили про можливість зустрічі Путіна та Зеленського у Пекіні

14:58

Розстріл у Дніпрі на Південмаші: у Дніпрі попрощалися із загиблимиВідео

14:55

"Кинули близькі друзі": спливла несподівана версія самогубства ВірчісаВідео

14:01

Бензин - 40 гривень за літр: Україні в лютому загрожує різкий зліт цін на АЗС

13:59

НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг

13:18

Навіщо Байден грає в нову Карибську кризу з УкраїноюПогляд

13:13

М'ясо та овочі подорожчають щонайменше на 20%: експерти попередили українців про зростання цінВідео

13:06

"Зробити сам такий постріл він не міг": в частині "дніпровського стрілка" загадково загинули інші солдатиВідео

12:46

В Україну з Європи мчить великий снігопадВідео

12:09

РФ готується до атаки і направила запаси крові до кордону з Україною - Reuters

12:00

Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуВідео

Реклама
11:38

Патрульна поліція за минулий рік пошкодила 561 автомобіль: розбивали по 1,5 машини на деньВідео

11:37

Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною

11:36

Джонсон наступного тижня відвідає Україну, а потім поговорить з Путіним - The Guardian

11:19

Надя Дорофєєва показала "стриптиз" на відео та розповіла про нову "аскезу"Відео

10:43

Як прибрати неприємний запах в холодильнику народними засобами: 5 доступних помічників

10:32

Аліменти в Україні підвищили: скільки можна отримати на дитину

10:29

Командири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в ДніпріВідео

10:15

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

09:25

Зеленський побоюється, що США навмисно перебільшують загрозу вторгнення РФ - Politico

09:07

Усі гроші довірив відомому бізнесменові і прогорів: чому Вірчіс міг піти на самогубствоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти