Кривавий розстріл у Дніпрі: шукають жінку, яка вивезла злочинця з міста

У Дніпрі розшукують жінку, яка допомогла сховатися стрілку

Слідчі ДБР спільно з поліцією шукають у Дніпрі свідків і очевидців, які бачили нацгвардійця Артемія Рябчука після втечі з місця розстрілу людей на Південному машинобудівному заводі, повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як зник з місця події з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу і намагався зупиняти автомобілі.

"Зупинивши один з легкових автомобілів, Він наказав жінці відвести його в місто Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області в житлові квартали", – повідомили в ДБР.

У зв'язку з цим правоохоронці просять небайдужих громадян, які бачили в цей період Артемія Рябчука, зв'язатися з ДБР за телефоном 0800-350-352.

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

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Як повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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