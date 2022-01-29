Кривавий розстріл у Дніпрі: шукають жінку, яка вивезла злочинця з міста

Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як зник з місця події з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста.
Слідчі ДБР спільно з поліцією шукають у Дніпрі свідків і очевидців, які бачили нацгвардійця Артемія Рябчука після втечі з місця розстрілу людей на Південному машинобудівному заводі, повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.
Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як зник з місця події з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу і намагався зупиняти автомобілі.
"Зупинивши один з легкових автомобілів, Він наказав жінці відвести його в місто Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області в житлові квартали", – повідомили в ДБР.
У зв'язку з цим правоохоронці просять небайдужих громадян, які бачили в цей період Артемія Рябчука, зв'язатися з ДБР за телефоном 0800-350-352.
Кривава бійня в Дніпрі
Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.
Як повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.
Читайте також:
- Герой АТО, пройшов Іловайськ і полон: нові дані про жертви бійні в Дніпрі
- Нацгвардієць, який влаштував стрілянину в Дніпрі, залишив сиротою 11-річну дівчинку
- Суд обрав запобіжний захід військовому, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі
- Командири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в Дніпрі