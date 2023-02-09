Кремлю важливі лише гаманці, а 140 млн росіян - тіла, що несуть зброю - Зеленський

Президент України з трибуни Європарламенту заявив, що цінність людського життя абсолютно знищена в РФ.

Володимир Зеленський виступив 9 лютого в Європарламенті / скріншот

Російську владу не хвилюють звичайні громадяни та їхнє життя. Кремлю важливі лише власні гаманці та доходи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи 9 лютого в Європарламенті.

"Кремль абсолютно цинічно крок за кроком і рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи, цінність людського життя була повністю знищена в РФ, де для влади ніхто не має значення, крім тих, хто всередині кремлівських стін - їхніх рідних та гаманців", - сказав глава держави.

Він додав, що для Кремля всі 140 млн росіян - лише тіла, які "здатні нести зброю в Україну, тримати інших у покорі або тримати в покорі себе".

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 лютого, прибув до Брюсселя. Український лідер виступив у Європарламенті.

Під час своєї промови він висловив упевненість, що Україна, яка здобуває перемогу над Росією, стане членом Європейського Союзу.

"Ми наближаємося до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, яка перемагає, членом Євросоюзу - Євросоюзу, який перемагає", - сказав президент.

Візит Зеленського в Лондон і Париж

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прибув з візитом до Великої Британії.

Глава держави виступив перед британським парламентом. Зеленський закликав Сполучене Королівство передати ЗСУ літаки.

За підсумками візиту до Лондона Зеленський заявив, що Україна отримає від Великої Британії серйозний пакет військової допомоги, який включатиме далекобійну зброю і значну кількість броньованої техніки.

Після візиту в Лондон Зеленський прибув до Парижа. Там він поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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