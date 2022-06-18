У РНБО розповіли про замахи на Зеленського від початку війни

Зеленського п'ять разів хотіли вбити-Данилов / president.gov.ua

Від початку повномасштабної війни в Україні главу держави Володимира Зеленського намагалися вбити як мінімум п'ять разів, повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню The Globe and Mail.

За його словами, всі замахи були здійснені в кінці лютого і початку березня.

При цьому Данілов не розкрив подробиць замахів.

Замах на президента Зеленського

Від початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі", - заявив Подоляк.

Читайте також: