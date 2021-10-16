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Червона зона і жорсткий карантин: в Одесі назвали сценарій зупинки навали COVID-19 на місто

16 октября 2021, 16:52

У 10-й міській лікарні місця для пацієнтів з коронавірусом за декілька днів заповнилися на 80%, заявили в Одеській міськраді.

маска, карантин
Запуск жорсткого карантину в Одесі є вимушеним заходом - департамент охорони здоров'я міськради / УНІАН

Одеса опинилася в складному становищі у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19. Одна з лікарень на 80 місць, яку нещодавно запустили в роботу, за декілька днів виявилася заповненою пацієнтами більш ніж на 80%. Варіантом вирішення ситуації стає додаткове посилення карантинних заходів. Про це заявив глава департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він пише про те, що в Одесі, яка з 18 жовтня переходить до червоної зони протиепідемічних обмежень, локдаун є необхідним заходом. Такої позиції він дотримується через стрімке зростання захворюваності на коронавірус в місті.Читайте такжеХерсонську область до червоної зони, Київщину до помаранчевої: нове зонування щодо COVID-19 від МОЗ

"Почну з невеликої передмови. Моя особиста думка: у тій ситуації, в якій ми опинилися - локдаун необхідний. Простий приклад: на цьому тижні ми запустили в роботу 10-ту міську лікарню, на 80 місць. Буквально за декілька днів лікарня заповнилася більш ніж на 80%", - сказав Нікогосян.

Також він підкреслив, що локдаун є єдиним способом перервати ланцюжок зараження коронавірусною інфекцією в місті.

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Червона зона в Одесі з 18 жовтня - які очікують обмеження

  • Ресторани, кафе, кав'ярні та їдальні не працюватимуть для відвідувачів. Робота закладів громадського харчування дозволена тільки на винос
  • Забороняється робота ТРЦ, театрів і кінотеатрів
  • Не повинні працювати непродовольчі ринки, спортзали і басейни
  • Забороняється робота навчальних закладів, в яких менше 100% співробітників вакцинувалися від коронавірусу двома дозами
  • Не повинні працювати хостели та готелі
  • Проводити масові заходи також заборонено.

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Ситуація з COVID-19 в Україні

Згідно з даними на ранок суботи, 16 жовтня, в Україні встановлено 12 983 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізовано 2 859 осіб.

У зв'язку з погіршенням картини захворюваності на коронавірус з 18 жовтня Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області переходять до червоної зони карантинних обмежень.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що початок піку захворюваності на COVID-19 в Україні очікується з 25 жовтня. В країни будуть складні 10 днів, проте медична система повинна витримати навантаження.

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