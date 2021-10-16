Коронавірус в Україні 16 жовтня: за добу виявили майже 13 тис. нових заражених COVID-19

За минулі 24 години в лікарні з коронавірусом потрапили майже три тисячі осіб. Жертвами хвороби стали 277 пацієнтів, з початку епідемії їх понад 60 тисяч.
Станом на ранок суботи, 16 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 983 жителів країни. Зокрема захворіли 1105 дітей та 204 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 859 осіб; летальних випадків - 277; одужали - 5874 людини. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) та Херсонській (831) областях.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 873 769 осіб, з них отримали одну дозу - 7 873 767 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 433 791 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 307 558 щеплень.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 525 випадків;
- Вінницька область - 208 випадків;
- Волинська область - 229 випадків;
- Дніпропетровська область - 669 випадків;
- Донецька область - 563 випадки;
- Житомирська область - 666 випадків;
- Закарпатська область - 96 випадків;
- Запорізька область - 917 випадків;
- Івано-Франківська область - 232 випадки;
- Київська область - 365 випадків;
- Кіровоградська область - 69 випадків;
- Луганська область - 592 випадки;
- Львівська область - 927 випадків;
- Миколаївська область - 207 випадків;
- Одеська область - 1321 випадок;
- Полтавська область - 152 випадки;
- Рівненська область - 514 випадків;
- Сумська область - 749 випадків;
- Тернопільська область - 163 випадки;
- Харківська область - 1293 випадки;
- Херсонська область - 831 випадок;
- Хмельницька область - 423 випадки;
- Черкаська область - 291 випадок;
- Чернівецька область - 516 випадків;
- Чернігівська область - 465 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 623 882 людини;
- одужали - 2 322 456 осіб;
- летальних випадків - 60 414;
- проведено ПЛР-тестів - 13 524 231.
Коронавірус в Україні
Пік захворюваності на коронавірус в Україні дуже близько. Експерти прогнозують його на кінець жовтня-початок листопада і застерігають, що в цей час в лікарні можуть потрапити десятки тисяч українців. А за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, ця цифра може досягти куди більшого. Цілком ймовірно, що в Україні буде до 50 тисяч госпіталізованих на добу.
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