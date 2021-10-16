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Коронавірус в Україні 16 жовтня: за добу виявили майже 13 тис. нових заражених COVID-19

16 октября 2021, 08:24
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За минулі 24 години в лікарні з коронавірусом потрапили майже три тисячі осіб. Жертвами хвороби стали 277 пацієнтів, з початку епідемії їх понад 60 тисяч.

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Побороли коронавірус ще майже 6 тисяч українців / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 16 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 983 жителів країни. Зокрема захворіли 1105 дітей та 204 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 859 осіб; летальних випадків - 277; одужали - 5874 людини. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) та Херсонській (831) областях.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 873 769 осіб, з них отримали одну дозу - 7 873 767 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 433 791 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 307 558 щеплень.

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Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 16 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 525 випадків;
  • Вінницька область - 208 випадків;
  • Волинська область - 229 випадків;
  • Дніпропетровська область - 669 випадків;
  • Донецька область - 563 випадки;
  • Житомирська область - 666 випадків;
  • Закарпатська область - 96 випадків;
  • Запорізька область - 917 випадків;
  • Івано-Франківська область - 232 випадки;
  • Київська область - 365 випадків;
  • Кіровоградська область - 69 випадків;
  • Луганська область - 592 випадки;
  • Львівська область - 927 випадків;
  • Миколаївська область - 207 випадків;
  • Одеська область - 1321 випадок;
  • Полтавська область - 152 випадки;
  • Рівненська область - 514 випадків;
  • Сумська область - 749 випадків;
  • Тернопільська область - 163 випадки;
  • Харківська область - 1293 випадки;
  • Херсонська область - 831 випадок;
  • Хмельницька область - 423 випадки;
  • Черкаська область - 291 випадок;
  • Чернівецька область - 516 випадків;
  • Чернігівська область - 465 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 623 882 людини;
  • одужали - 2 322 456 осіб;
  • летальних випадків - 60 414;
  • проведено ПЛР-тестів - 13 524 231.

Коронавірус в Україні

Пік захворюваності на коронавірус в Україні дуже близько. Експерти прогнозують його на кінець жовтня-початок листопада і застерігають, що в цей час в лікарні можуть потрапити десятки тисяч українців. А за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, ця цифра може досягти куди більшого. Цілком ймовірно, що в Україні буде до 50 тисяч госпіталізованих на добу.

Ще чотири області України переходять у "червону" зону. Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області слідом за Херсонською стануть "червоними" з 18 жовтня.

Є певна кількість симптомів штаму коронавірусу Дельта, за якими його можна відрізнити від інших штамів. За словами американського лікаря Джозефа Кантера, заражені такою інфекцією люди скаржаться на кашель, задишку, високу температуру, а також часте чхання.

Людина, яка перехворіла на коронавірусну хворобу (COVID-19), може відправлятися на вакцинацію через шість-вісім місяців після одужання, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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