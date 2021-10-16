Коронавірус в Україні 16 жовтня: за добу виявили майже 13 тис. нових заражених COVID-19

Побороли коронавірус ще майже 6 тисяч українців / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 16 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 983 жителів країни. Зокрема захворіли 1105 дітей та 204 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 859 осіб; летальних випадків - 277; одужали - 5874 людини. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) та Херсонській (831) областях.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 873 769 осіб, з них отримали одну дозу - 7 873 767 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 433 791 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 307 558 щеплень.

Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 16 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 525 випадків;

Вінницька область - 208 випадків;

Волинська область - 229 випадків;

Дніпропетровська область - 669 випадків;

Донецька область - 563 випадки;

Житомирська область - 666 випадків;

Закарпатська область - 96 випадків;

Запорізька область - 917 випадків;

Івано-Франківська область - 232 випадки;

Київська область - 365 випадків;

Кіровоградська область - 69 випадків;

Луганська область - 592 випадки;

Львівська область - 927 випадків;

Миколаївська область - 207 випадків;

Одеська область - 1321 випадок;

Полтавська область - 152 випадки;

Рівненська область - 514 випадків;

Сумська область - 749 випадків;

Тернопільська область - 163 випадки;

Харківська область - 1293 випадки;

Херсонська область - 831 випадок;

Хмельницька область - 423 випадки;

Черкаська область - 291 випадок;

Чернівецька область - 516 випадків;

Чернігівська область - 465 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 623 882 людини;

одужали - 2 322 456 осіб;

летальних випадків - 60 414;

проведено ПЛР-тестів - 13 524 231.

Коронавірус в Україні

Пік захворюваності на коронавірус в Україні дуже близько. Експерти прогнозують його на кінець жовтня-початок листопада і застерігають, що в цей час в лікарні можуть потрапити десятки тисяч українців. А за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, ця цифра може досягти куди більшого. Цілком ймовірно, що в Україні буде до 50 тисяч госпіталізованих на добу.

Ще чотири області України переходять у "червону" зону. Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області слідом за Херсонською стануть "червоними" з 18 жовтня.

Є певна кількість симптомів штаму коронавірусу Дельта, за якими його можна відрізнити від інших штамів. За словами американського лікаря Джозефа Кантера, заражені такою інфекцією люди скаржаться на кашель, задишку, високу температуру, а також часте чхання.

Людина, яка перехворіла на коронавірусну хворобу (COVID-19), може відправлятися на вакцинацію через шість-вісім місяців після одужання, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.