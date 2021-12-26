"Крала, а співмешканець ховав": у Польщі Українка на гігантську суму обікрала склад

У Польщі Українка на гігантську суму обікрала складу / Reuters

У Свебодзіні (Польща) 35-річна Українка обікрала на кругленьку суму склад, на якому працювала. Про це повідомляє портал місцевої поліції.

Як підозрюють польські копи, Українка обкрадала склад, а її 33-річний співмешканець зберігав все вкрадене. Протягом місяця заробітчанка скоїла кілька крадіжок зі складу, де працювала і винесла товару понад 100 тисяч злотих (майже 670 тисяч гривень).

Жінка виносила зі складу Amazon під одягом цінні речі-біжутерію та електроніку. Злодійку вирахували, в тому числі завдяки камерам спостереження на робочому місці. Затримали її "на гарячому", коли вона під одягом знову намагалася винести товар.

Жінці та її співмешканці, також громадянину України, який допомагав приховувати крадене, повідомили про підозру. Їм загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення. Обом за рішенням суду оголосили про заборону на виїзд з Польщі та вилучили паспорти.

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Нагадаємо, раніше в Польщі після довгих пошуків в районі озера Нововарпенське виявили тіла двох зниклих безвісти чоловіків заробітчан з України.

Як повідомляють польські поліцейські, двох чоловіків (31-річного та 36-річного віку) шукали ще з 18 травня 2020 року. Тоді вони вирушили на човні в магазин, але на зворотному шляху через озеро зникли. Затоплений човен пізніше був виявлений в озері на початку нинішнього тижня.

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