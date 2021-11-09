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"Називав поганими і свинями": у Чехії помер заробітчанин, якого побив охоронець нічного клубу

9 листопада 2021, 09:48

Як розповіла дружина загиблого, інцидент стався 10 жовтня. За словами жінки, охоронець на виході з клубу нібито почав ображати її чоловіка і його супутника.

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Павло Ратов / Соцмережі

У Празі (Чехія) помер 42-річний українець Павло Ратов - уродженець міста Стрий (Львівська область). Він потрапив в реанімацію відразу після того, як в місцевому нічному клубі "Goldfingers" його вдарив охоронець. Про це повідомляє портал Zaxid.net.

Як розповіла дружина Ратова, інцидент стався 10 жовтня. Жінка зазначила, що Того вечора Павло був з двома іншими громадянами України.

У Празі вони працювали на будівництві. Чоловіки вирішили зайти в заклад, проте там їх не влаштували занадто високі ціни, тому вони пішли.

За словами жінки, охоронець на виході з клубу нібито почав ображати чоловіків-називав їх "поганими українцями"і "свинями". Потім він вдарив Павла в голову. Той упав і знепритомнів.

У лікарні у Павла медики діагностували в українця важку черепно-мозкову травму і набряк мозку. Місяць чоловік пролежав у комі і потім помер, не приходячи до тями. Місцеві правоохоронці відкрили кримінальне провадження, проте затриманих у цій справі немає.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні нинішнього року в Польщі після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно.

Gazeta Wyborcza написавши, що поліцейські зв'язали затриманого ременями. Згодом у витверезнику його могли катувати: ЗМІ повідомляють, що до чоловіка протягом години застосовували фізичну силу. Йому стало настільки погано, що в ситуацію втрутився лікар. Втім, реанімувати його не змогли.

Посольство України найближчим часом планувало відправити ноту МЗС Польщі. Розслідування смерті Никифоренка перебуває на контролі українських дипломатичних органів.

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