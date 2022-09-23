"Котел" під Лиманом: ЗСУ оточили два батальйони РФ, журналіст розкрив деталі

Українська армія просувається на Донбасі / Reuters

В районі Лиману Краматорського району Донецької області бійці Збройних сил України оточили два батальйони російських окупантів, розповів військовий кореспондент Юрій Бутусов.

За його словами, загарбники потрапили в оточення в районі села Дробишеве. Про це журналіст пише у своєму Facebook.

"Російські канали повідомляють, що ЗСУ оточили два батальйони найманців БАРС в селі Дробишеве. Ці частини раніше були оточені в Ізюмі і втекли з міста без бою, тепер їх без ротації і переформування кинули на оборону чергового "фестунга", - зазначив він.

Бутусов підкреслив, що Дробишеве є ключовим вузлом комунікацій північніше Лиману, і звільнення села означає, що незабаром російські війська здійснять "планове угруповання і залишать Лиман".

Він також зазначив, що на оборону Лиману окупанти кинули дуже слабкі і малозабезпечені підрозділи.

"Застосування противником на такому ключовому напрямку як Дробишеве малобоєздатних частин говорить про те, що російська армія як і раніше нездатна стабілізувати фронт і не має боєздатних оперативних резервів. Українські війська не дозволяють росіянам стабілізувати Оскольський фронт і зберігають тактичну ініціативу. Очевидно, ми навіть недооцінюємо глибини кризи боєздатності ЗС РФ. Оголошена РФ мобілізація необхідна не для наступу, а для порятунку фронту, що розвалюється. Дірки збираються заткнути свіжомобілізованим м'ясом", - додав Бутусов.

Ситуація на Донбасі

У розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині.

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