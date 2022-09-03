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Котел для РФ: генерал США спрогнозував звільнення Криму і перемогу України у війні

3 вересня 2022, 18:29

Бен Ходжес вважає, що в окупантів недостатньо сил для захисту власного тилу.

Ходжес ВСУ
Бен Ходжес спрогнозував результат війни / Колаж Посольство США в Україні, УНІАН

За останній час ЗСУ підготували умови для контранступу на південному напрямку, заявив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі, ветеран воєн в Іраку і Афганістані Бен Ходжес.

В інтерв'ю Charter97.org він нагадав про те, що в останні кілька тижнів були знищені російські логістичні ланцюги, штаби, аеродроми і лінії зв'язку, а також мости, які могли б використовуватися росіянами для переміщення через Дніпро в Херсоні та околицях.

Американський генерал вважає, що у росіян недостатньо сил для захисту власного тилу.

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"Потенційно тисячі російських військовослужбовців будуть захоплені або знищені всередині такого котла, якщо Україна захоче це зробити. Це стане серйозним ударом по російських силах, і Кремль не зможе придумати таку казку, яка б це пояснила. Можна сказати з упевненістю, російські війська, що застрягли в Херсоні, не будуть битися так, як це робили українські солдати в Маріуполі — це буде зіставлення волі до бою і можливостей", - вважає співрозмовник.

За його розрахунками. якщо ліквідувати Херсон як російський анклав, то в українців з'явиться можливість перемістити HIMARS та інші ракетні установки далі на схід, набагато ближче до Криму: "Отже, після цього можна уявити собі можливість щоденних атак на всю інфраструктуру, включаючи, порт в Севастополі на Кримському півострові".

Офіцер США також переконаний в тому, що окупанти РФ не зможуть зупинити рішучий український наступ, якщо Захід буде підтримувати Україну.

"Вважаю, що до кінця цього року ми побачимо, як російські сили будуть повністю відкинуті до лінії 23 лютого. Подумайте про карту: після шести місяців, з усіма перевагами і всім передбачуваним військовим потенціалом Росії подивіться на маленьку тонку смужку України, який вони контролюють. І вона стає менше. Так що я вважаю цілком правдоподібним, що до кінця цього року Україна відтіснить Росію до лінії 23 лютого. І я вірю, що ми побачимо повернення Криму під український суверенітет, ймовірно, в якийсь момент в наступному році через поєднання військових і дипломатичних зусиль", - додав Ходжес.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

Читайте ще:

Бен Ходжес новини Криму війна Росії та України
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