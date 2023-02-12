"Коротше, все погано": окупант розповів, що в лютому будуть вирішальні бої

Російський окупант скаржиться на те, що йому не дозволяють піти у відпустку і він боїться повернутися додому в труні.

Лютий може стати вирішальним у війні / колаж фото Міноборони РФ, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бойові дії на фронті в лютому можуть стати вирішальними в цій кривавій війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Окупанти вже ниють і скаржаться своїм дружинам через те, що наступного разу вони можуть зустрітися, коли російський вояка вже буде в труні. Телефонну розмову опублікувала українська розвідка.

Окупант поскаржився, що російське командування не відпускає додому навіть контрактників.

"Хочеш правду скажу? Загалом, один результат. Ну як, два, є два шляхи: один шлях – це в труні, і другий – в кінці всієї війни, коли вона закінчиться, можливо, прийду", – сказав окупант.

Він прямо говорить, що російська армія може програти, адже зараз на фронті у окупантів "все погано".

"Хлопці кажуть, що в лютому буде вирішальний місяць, тому що війська стягнули. Наші війська стягнули, нову техніку скрізь підігнали, (українські військові - Главред) підігнали всюди техніку. Буде, напевно, вирішальний місяць. Або ми всіх переможемо, або ми (злякаємося - Главред), і буде продовження війни", - сказав окупант.

Лютий може стати вирішальним у війні / скріншот з відео

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що для того, щоб зупинитися на прогнозах головного розвідника України генерала Буданова про літо 2023 року, потрібно успішно провести операцію з розгрому 200-тисячного угруповання російських військ, яке зібрали в РФ для відновлення наступу.

Політолог Джордж Фрідман вважає, що найближчим часом на фронті в Україні почнуться запеклі бойові дії. Ситуація буде вкрай важкою. Війна в Україні наближається до кульмінації та скоро відбудеться новий небезпечний перелом.

11 лютого експерт Владислав Селезньов заявив, що Росія не почала одномоментного масштабного наступу, але зараз він відбувається на п'яти напрямках українського фронту. Цей напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку.

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