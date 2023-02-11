РФ готує переворот у Молдові: "рятувальники" до Туреччини були відправлені не випадково - Данілов

Кремль може відправити до Кишинева окупантів з "чеченського угруповання", які в перші дні повномасштабного вторгнення вбивали українців.

РФ хоче влаштувати переворот у Молдові / Колаж фото УНІАН , twitter.com/MFA_Ukraine

Росія готується до перевороту в Молдові. Заради цього Кремль навіть відправив до Туреччини окупантів під виглядом "рятувальників", нібито для розбору завалів. Незабаром вони можуть опинитися в Кишиневі. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

"Ті покидьки, які були 24-25-26 лютого в складі так званої "чеченської угруповання" на нашій території, зараз вже знаходяться в Туреччині і працюють там "рятувальниками". Ми зараз уважно відстежуємо, щоб не сталося так, що ці "рятувальники" опиняться в Кишиневі. Ми знаємо їхні прізвища та імена. У них було особисте завдання з 24 лютого", - сказав Данілов.

Він додав, що зараз в Молдові відбувається зміна влади і "максимально посилюється силовий блок". Українська розвідка попередила Молдову про плани РФ. Кремль хоче влаштувати держпереворот вже найближчим часом.

Данілов не виключає, що Росія хоче змістити світову увагу з України на Молдову. Для цього Кремль намагається зробити максимально напруженою ситуацію.

Кого Кремль може відправити до Молдови

До цієї групи "рятувальників" увійшли ті окупанти, які вбивали українців з перших днів повномасштабного вторгнення. У Кишиневі може опинитися кадировський спецназівець Данило Мартинов. Саме він керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату в Київській області.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що, мовляв, "наступною Україною" може стати Молдова. Він вибухнув пропагандистською риторикою і звинуватив Кишинів у намірі вступити до НАТО і навіть нібито "об'єднатися" з Румунією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова сподівається на перемогу України, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Там впевнені, що ця перемога допоможе вигнати російських загарбників, які незаконно окупували Придністров'я. Про це заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

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