Контрнаступ ЗСУ: рашистів вибивають з передмістя Херсона

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Підрозділи Збройних сил України перейшли в контрнаступ на Херсонському напрямку.

Як йдеться в повідомленні Херсонської міської ради в Facebook, українські захисники просуваються в напрямку Киселівки, Солдатського та Олександрівки на південно-західному кордоні Херсонської області.

Також повідомляється, що під контролем України повністю знаходиться село Таврійське.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що серед факторів, чому російським окупантам вдалося швидко захопити південь України, в тому числі допущені помилки.

Разом з тим він упевнений в тому, що на сьогодні головне – звільнити від окупантів Херсон і область, включаючи Арабатську стрілку.

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