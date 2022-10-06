Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили зі 120 населених пунктів на двох напрямках

Українські військові просуваються на двох напрямках/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

З 21 вересня Збройні сили України встановили контроль над 93 населеними пунктами в Харківської області, взяли під контроль понад 2400 кв.км Слобожанщини, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов.

"З 21 вересня нашим військам вдалося просунутися вглиб оборони противника на 55 км, встановити контроль над 93 населеними пунктами, взято під контроль понад 2 тис. Military media center.

Крім того, з 1 жовтня Збройні Сили України взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку, уточнив представник Генштабу.

"На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ і відновити втрачене становище. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль", - додав Громов.

Просування ЗСУ на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

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