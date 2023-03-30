"Тоді війна затягнеться": Жданов пояснив, як надання Китаєм зброї Росії змінить ситуацію на фронті

Постачання Росії китайської зброї може не стати проблемою для України, якщо партнери вчасно нададуть їй далекобійне озброєння.

Жданов пояснив, як надання Китаєм зброї Росії змінить ситуацію на фронті/ сайт Кремля, Главред

Якщо Китай постачатиме зброю країні-агресорці Росії, це серйозно не вплине на перебіг війни в Україні, проте додасть українським військовим головного болю, адже доведеться активніше знищувати цю техніку на полі бою.

Україна зможе активно протидіяти китайській військовій техніці на фронті, якщо партнери передадуть їй далекобійне озброєння. Про це розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

"Постачання зброї з КНР до Росії серйозно вже не вплинуть (на ситуацію у війні – ред.). Однак це додасть нам головного болю, тому що з наслідками передачі зброї доведеться боротися вже на полі бою. Доведеться або знищувати склади, або відбивати удари російської артилерії. У цьому плані ситуація стане проблемою", – зазначає Жданов.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Але це не буде проблемою, якщо Захід вчасно передасть Україні далекобійне озброєння, наголосив експерт.

"Наприклад, сьогодні РСЗВ HIMARS допомагає нам контролювати російський тил на відстані 50 кілометрів. У разі передачі ATACMS українська армія отримає можливість наносити удари на дальності 300 км. Артилерія противника не виживе за подібного вогневого ураження, причому враховуючи, що військовій техніці потрібен склад, який повинен бути якомога ближче до вогневої позиції. Причому техніка повинна знаходитися біля лінії фронту", – пояснив військовий експерт.

За його словами, в цілому постачання Росії китайської зброї не вплине на ситуацію на полі бою. Проте тоді війна затягнеться, вважає Жданов.

Україна і Китай

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував ймовірність переговорів президента України Володимира Зеленського з головою КНР Сі Цзіньпіном. Він зазначив, що Зеленський спілкується з усіма глобальними лідерами для того, щоб пояснити природу війни і позицію України з приводу "правильного фіналу цієї війни". Подоляк сказав, що Україна чекає на відповідь Китаю стосовно пропозиції щодо переговорів між лідерами двох країн.

Також Подоляк прокоментував так званий "мирний план" щодо врегулювання в Україні, який раніше озвучували у Китаї. Він наголосив, що у китайському "мирному плані" є "взаємозаперечні позиції".

Нагадаємо, головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник висловив думку, що після повномасштабної війни з країною-агресоркою Росією Україні буде відведена важлива роль на міжнародній арені. У майбутньому Україна вступить до НАТО. Але нинішня війна може стати не останньою для Української держави – уже перебуваючи у складі Північноатлантичного альянсу Україна може брати участь у війні з Китаєм.

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